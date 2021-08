Ankunft afghanischer Ortskräfte: BAMF am Flughafen Frankfurt

Die ersten Maschinen mit Geflüchteten aus Afghanistan sind am Flughafen Frankfurt angekommen. Laut eines Sprechers des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit Sitz in Nürnberg sind die mobilen Teams, die für das BAMF am Flughafen sind – bestehend aus Mitarbeitenden aus dem gesamten Bundesgebiet – mit dem nötigen Equipment ausgestattet, um die Menschen zu registrieren.

Zweifelsfreie Registrierung noch am Flughafen

"Diese Technik ermöglicht jederzeit und an jedem Ort eine zweifelsfreie Registrierung und spätere Identifizierung", so der BAMF-Sprecher. Nach Ankunft am Frankfurter Flughafen müssten die Menschen zunächst einen Corona-Schnelltests machen. Bei der Registrierung der Ankommenden unterstütze auch die Bundespolizei. Vor Ort am Flughafen sind laut BAMF auch Mitarbeitende, die unter anderem die Sprachen Dari und Farsi dolmetschen können. Unter den Ankommenden sind evakuierte Ortskräfte aus Afghanistan, Mitarbeitende von NGOs, Menschenrechtler sowie Journalistinnen und Journalisten.

Enge Zusammenarbeit von Bundespolizei und BAMF

Nach der Registrierung sollen die Menschen zunächst in Erstaufnahmeeinrichtungen gebracht werden, die von den Bundesländern zur Verfügung gestellt werden. Das hierfür erforderliche Verfahren wurde gemeinsam zwischen Bund und Ländern innerhalb weniger Stunden abgestimmt, so die Behörde. BAMF und Bundespolizei arbeiten bei diesem gesamten Prozess eng miteinander, so ein Sprecher des BAMF, um möglichst kurze Wartezeiten zu ermöglichen.

BAMF bearbeitet derzeit keine Asylanträge von Afghanen

Aufgrund der Lage in Afghanistan werden Asylanträge von afghanischen Menschen beim BAMF derzeit nicht bearbeitet. Ausgenommen seien von dieser "Rückpriorisierung" aber zum Beispiel Fälle, bei denen internationaler Schutz gewährt wurde, so der Sprecher.