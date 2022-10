Anklage wegen Sexvideos: Männer mit Filmmaterial erpresst

Einem 24 Jahre alten Mann aus München wird vorgeworfen, als Mitglied einer großen Bande an banden- und gewerbsmäßiger Erpressung beteiligt zu sein. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Dienstag mitteilte, steht dabei der Vorwurf der "Sextortion", also der Sex-Erpressung, im Raum. Geschädigt sein sollen allein in Deutschland 33 Männer. Der durch die Täter seit 2019 in Deutschland und im benachbarten Ausland verursachte Gesamtschaden liegt demnach bei mindestens 295.000 Euro.

Täter drohten damit, Bildmaterial weiter zu verbreiten

Nach Angaben der bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelten Zentralstelle Cybercrime hatten demnach zuerst Frauen über Dating-Portale oder soziale Netzwerke Kontakt zu den Männern aufgenommen. Später sollen sich diese Frauen dann in Videochats ausgezogen und sexuelle Handlungen an sich durchgeführt haben. Sie hätten dann die Geschädigten dazu animiert, es ihnen gleichzutun. Dabei sollen die Männer ohne ihr Einverständnis zu geben von den Tätern gefilmt und die Videos gespeichert worden sein. Im Nachgang erpressten die Täter die Geschädigten und drohten mit der Weiterleitung und Veröffentlichung des Materials, wenn diese nicht einen Geldbetrag an die Täter überweisen.

24-Jähriger wird in Bamberg festgenommen

Anfang März 2022 konnte dann der 24 Jahre alte Mann nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg und der Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg festgenommen werden. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Er soll dafür zuständig gewesen sein, seine Bankkonten für den Empfang erpresster Gelder zu Verfügung zu stellen und die Beträge dann in sein Heimatland, die Elfenbeinküste, zu transferieren. Dort sollen weitere Bandenmitglieder sitzen. Insgesamt seien knapp 70.000 Euro auf das Konto des Angeschuldigten geflossen.

Tatverdächtigem drohen bis zu 15 Jahren Haft

Weil zahlreiche, überwiegend ausländische Geschädigte nicht ermittelt werden konnten, konzentrierten sich die Ermittlungen auf die in Deutschland wohnhaften Geschädigten. Die Anklage gegen den Tatverdächtigen wurde im Juli 2022 am Amtsgericht München erhoben. Dem 24-Jährigen wird gewerbs- und bandenmäßige Erpressung in 33 Fällen vorgeworfen, wobei es in neun Fällen beim Versuch geblieben sein soll. Das Gesetz sieht für jeden Einzelfall Haftstrafen von bis zu 15 Jahren vor.