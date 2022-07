> Anklage wegen gewerbsmäßigen Betrugs bei Corona-Teststationen

In Nürnberg ist Anklage gegen zwei Betreiber von Corona-Teststationen und einer Angestellten erhoben worden. Der Vorwurf: gewerbsmäßiger Betrug beim Betrieb von Teststationen in Mittelfranken. Der Schaden soll in einer Höhe von 645.000 Euro liegen.