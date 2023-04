Anklage wegen bandenmäßigem Abrechnungsbetrugs beim ASB

Seit Jahren wird in der Affäre um frisierte Abrechnungen beim bayerischen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ermittelt. Nun hat die Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg Anklage erhoben. Demnach sollen drei ehemalige leitende Angestellte des ASB in den Jahren 2013 bis 2018 Krankenkassen um insgesamt 4,7 Millionen Euro erleichtert haben. Das teilte die Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) am Mittwoch in Nürnberg mit.

Überhöhte Kosten abgerechnet – um ASB besser zu finanzieren

Die drei Männer im Alter von 52, 55 und 68 Jahren sollen gegenüber den Kostenträgern überhöhte Kosten für den Rettungsdienst vorgetäuscht haben. Das Geld soll nicht in die privaten Taschen der Männer geflossen, sondern beim ASB für andere Zwecke verwendet worden sein.

68-Jähriger soll sich auch selbst bereichert haben

Den Dreien wird laut Anklage vorgeworfen, bandenmäßig vorgegangen zu sein. So hätten sie zum Beispiel die Abrechnungen für Spritkosten extrem nach oben getrieben. Zudem soll sich der 68-jährige ehemalige Mitarbeiter auch selbst bereichert haben, indem er einen Dienstwagen für private Zwecke genutzt haben soll. Demnach nutzte seine Frau ein Auto der ASB-Notfallhilfe, das angeblich nach Rumänien gespendet worden war. Außerdem soll der Beschuldigte aus einem liquidierten Verein gut 63.000 Euro auf sein privates Konto überwiesen haben.

Landgericht prüft Anklage

Der ASB-Landesverband hat laut Staatsanwaltschaft einen großen Teil des Schadens wieder ausgeglichen, so die Ermittler, offen sei aber noch eine Summe von 850.000 Euro. Das Landgericht Nürnberg-Fürth muss nun nach Studie der 101 Seiten starken Anklageschrift über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.

Medienberichte bringen Affäre ins Rollen

2019 hatte es Medienberichte über angeblichen Abrechnungsbetrug beim ASB gegeben, daraufhin schaltete sich die Staatsanwaltschaft ein. Durch die Affäre kam der bayerische Arbeiter-Samariter-Bund in schwere Turbulenzen und große finanzielle Schwierigkeiten.

Mit Informationen der Nachrichtenagenturen AFP und dpa