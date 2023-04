Anklage wegen Abrechnungsbetrugs bei ambulantem Pflegedienst

Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg hat wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen Betrugs beim Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes in Würzburg und Kitzingen gegen zwei Männer (56, 26 Jahre) und eine Frau (47 Jahre) Anklage zum Landgericht Nürnberg-Fürth erhoben. Es handelt sich bei den drei Angeschuldigten um ein Ehepaar und dessen Sohn. Schaden für die Krankenkassen laut Anklageschrift: über 4,7 Millionen Euro.

Abrechnungsbetrug im großen Stil vermutet

Die ZKG geht durch ihre Ermittlungen davon aus, dass die drei Angeschuldigten als Betreiber des Pflegedienstes Leistungen zur Versorgung von Patienten mit häuslicher Krankenpflege und mit ambulanten Pflegeleistungen ohne die gesetzlich vorgeschriebene und fachlich besonders qualifizierte "verantwortliche Pflegefachkraft" erbracht haben. Die Verantwortliche Pflegefachkraft eines Pflegedienstes hat allgemein u. a. die Aufgabe, die Pflegequalität zu sichern und Pflegemängel durch eine angemessene Organisation und Kontrolle der Pflegeprozesse zu vermeiden, so die ZKG. Wegen des Fehlens dieser Fachkraft soll es den Angeschuldigten möglich gewesen sein, die Dokumentation der Leistungen nach eigenem Ermessen zu ändern, um nicht erbrachte Leistungen vorzutäuschen und die Qualität der Leistungen des Pflegedienstes auf ein Minimum zu reduzieren.

Drei Beschuldigte sind verwandt

Zunächst sollen die beiden älteren, miteinander verheirateten Beschuldigten allein gehandelt haben. Ab September 2017 soll deren Sohn, der dritte Beschuldigte, als Bürokraft angestellt und zumindest ab Januar 2018 an der Organisation des Pflegedienstes und den angeklagten Taten beteiligt gewesen sein. Nach Auffassung der ZKG lag damit zumindest ab Januar 2018 eine Bande im Sinne des Strafgesetzbuchs vor. Mit den Erlösen sollen die Beschuldigten unter anderem den luxuriösen Lebensunterhalt der Familie bestritten haben.

Jahrelanger Betrug vor Gericht

Die Angeschuldigten sollen im nicht verjährten Zeitraum Januar 2018 bis September 2022 Leistungen zu Unrecht abgerechnet haben, da die Pflegeleistungen mangels "verantwortlicher Pflegefachkraft" nach den sozialrechtlichen Vorgaben überhaupt nicht abrechenbar waren. So sollen sie vor allem von der AOK Bayern, aber auch von anderen Kranken- und Pflegekassen Auszahlungen in Höhe von insgesamt knapp 3,5 Millionen Euro unberechtigt erhalten haben. Darüber hinaus soll das Ehepaar vor 2018 weitere über 1,2 Millionen Euro unberechtigt erhalten haben. Insoweit wurde das Verfahren hauptsächlich wegen Verjährung eingestellt, teilweise auch zur Verfahrensvereinfachung wegen fehlender Relevanz für die zu erwartende Strafe.

Rückzahlung ist das Ziel

Deshalb strebt die ZKG die Einziehung dieser insgesamt gut 4,7 Millionen Euro im Rahmen der Hauptverhandlung an. Dies ist nach Auffassung der ZKG auch möglich, soweit das Verfahren eingestellt wurde. Zur Sicherung des Einziehungsbetrags wurden bereits Hypotheken in sieben bebaute Grundstücke eingetragen. Darüber hinaus wurden Vermögenswerte von über 1,6 Millionen Euro – ohne die Grundstücke – gesichert. Welcher Betrag durch die Hypotheken erlöst werden kann, ist noch nicht abschätzbar. Die Angeschuldigten befinden sich wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr weiterhin in Haft.

Impuls durch anonymen Hinweis

Strafbar gemacht haben sollen sich die Angeschuldigten wegen Bandenbetrugs in 1.022 Fällen, so die ZKG. In Gang gekommen waren die Ermittlungen aufgrund eines anonymen Hinweises. Im Ermittlungsverfahren, das in enger Zusammenarbeit mit der Kripo Würzburg geführt wurde, räumte die Angeschuldigte den äußeren Sachverhalt teilweise ein, teilt die ZKG mit. Die beiden anderen Angeschuldigten haben sich zum Tatvorwurf nicht geäußert. Es wird darauf hingewiesen, dass die Angeschuldigten bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig gelten.

Über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens muss jetzt das Landgericht Nürnberg-Fürth entscheiden, das bayernweit für solche Verfahren zuständig ist.