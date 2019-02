Anklage nach Todesfällen in Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf

Ein Verfahren gegen einen weiteren Heimleiter und Mitgesellschafter sei eingestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage von BR24 mit. Die nun abgeschlossenen Ermittlungen waren extrem aufwändig. Zahlreiche Patientenakten, Pflegedokumente und Gutachten von Rechtsmedizinern mussten ausgewertet werden. Zeitweise arbeiteten zehn Ermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt gemeinsam an dem Fall. Mehr als 50 Zeugen wurden vernommen.

Pflegeskandal Schloss Gleusdorf: falsche Totenscheine ausgestellt

Die Anklagen lauten unter anderem auf dringenden Tatverdacht des gemeinschaftlichen Totschlags durch Unterlassen sowie der Misshandlung von Schutzbefohlenen. Dem ehemaligen Pflegedienstleiter wirft die Anklage außerdem vor, einen psychisch kranken Heimbewohner vorsätzlich verletzt zu haben. Der angeklagte Arzt muss sich wegen Falschbeurkundung verantworten - hier geht es um drei unrichtige Todesbescheinigungen. Zum Beispiel soll der Arzt nach dem Sturz eines Bewohners einen natürlichen Tod bescheinigt haben, um die tatsächlichen Todesumstände zu verschleiern.

Staatsanwaltschaft: Angeklagte als "Herren über Leben und Tod"

Die Anklage wählt drastische Worte. So hätten die Angeschuldigten wie "Herren über Leben und Tod" der alten, kranken und hilflosen Heimbewohner agiert. In drei Fällen sei Senioren die erforderliche medizinische Versorgung nicht gewährt worden bzw. die dringend gebotene Verlegung in ein Krankenhaus ausgeblieben. Dies habe in einem Fall den Tod eines Heimbewohners und in zwei weiteren Fällen erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen zur Folge gehabt, so die Staatsanwaltschaft. In einem vierten Fall sollen die drei Beschuldigten einem Bewohner - entgegen dessen Patientenverfügung - schmerzlindernde Maßnahmen vorenthalten und so erhebliche Schmerzen zugefügt haben.

Vernachlässigung, Faustschläge und Beleidigungen

Zudem soll der Pflegedienstleiter einem psychisch kranken Heimbewohner, der die Nachtruhe nicht eingehalten hat, einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und dazu geäußert haben: "Halt die Fresse und schlaf'!". Der Pflegedienstleiter und die ehemalige Heimleiterin waren Ende 2016/Anfang 2017 mehrere Monate in Untersuchungshaft, bevor die Haftbefehle nach dem Wegfall der Verdunkelungsgefahr aufgehoben wurden.

Neue Geschäftsführerin und etwa 50 Bewohner

Seit Anfang Februar hat die "Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf GmbH" eine neue Geschäftsführerin. Dabei handele es sich um eine langjährige Mitarbeiterin, so der Anwalt des Unternehmens. Die Einrichtung soll an einen anderen Betreiber verkauft werden. Derzeit wohnen nach Aussage des Anwalts rund 50 Menschen in dem Pflegeheim.