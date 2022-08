Anklage nach mutmaßlicher Geiselnahme in Karlstadt

Anfang Februar hat ein 23-Jähriger die Menschen in Karlstadt im Landkreis Main-Spessart in Atem gehalten. Der Mann hatte sich in einem Mehrfamilienhaus in der Brunnengasse Zugang zur Wohnung einer 52-Jährigen verschafft. Jetzt landet der Fall vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat Anklage gegen den Mann erhoben. Wegen Geiselnahme, Beleidigung und Bedrohung. Der Mann hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Acht Stunden lang Geisel genommen

Der Angeklagte soll sein damals 52-jähriges Opfer gut acht Stunden in seiner Gewalt gehabt haben. Laut Staatsanwaltschaft war er zum Tatzeitpunkt bewaffnet und hatte Alkohol und Drogen genommen. Grund für den Ausraster des 23-Jährigen aus Niedersachsen könnte die Trennung von seiner Partnerin gewesen sein, die in dem Mehrfamilienhaus wohnte und nicht die 52-Jährige war. Ernsthaft verletzt wurde damals niemand.

Spezialeinsatzkommando vor Ort

Bei dem Einsatz in Karlstadt war auch ein Spezialeinsatzkommando vor Ort. Der mit einem größeren Messer bewaffnete Mann hatte in dem Haus in der Altstadt unter anderem randaliert. Nach Eintreffen der ersten Polizeistreife bedrohte er nach Ermittlerangaben die 52-Jährige. Feuerwehr, Bergwacht und Höhenrettung wurden ebenfalls gerufen, denn die Polizei befürchtete zwischenzeitlich, der Mann könnte vom Dach stürzen.

Nach stundenlangen Verhandlungen konnte der Verdächtige schließlich auf dem Hausdach widerstandslos festgenommen werden. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Der Polizei war der Mann vor der Tat bereits einmal aufgefallen, allerdings nicht wegen eines Gewalt- oder Drogendelikts. Das Verfahren sei nach Jugendstrafrecht eingestellt worden.