Anklage in der Boni-Affäre: Entscheidung auf Mai verschoben

Die Staatsanwaltschaft Hof will frühestens im Mai entscheiden, ob in der sogenannten Bamberger Boni-Affäre Anklage erhoben wird. Eine Möglichkeit, zum derzeitigen Ermittlungsergebnis Stellung zu nehmen, wurde für die Verteidigung bis Ende April verlängert. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hof auf Anfrage dem BR mit.

Ermittlungen gegen Bambergs Oberbürgermeister Starke

Schon mehrmals wurde eine verfahrensabschließende Entscheidung in der Boni-Affäre verschoben. Eigentlich wurden die Ermittlungsergebnisse für März erwartet. Gegen Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und weitere Personen der Stadtspitze wird wegen des Verdachts der Untreue ermittelt.

Halbe Million Euro ohne Grundlage ausbezahlt

Im Dezember 2020 war durch einen an die Öffentlichkeit gekommenen Bericht des Kommunalen Prüfungsverbandes bekannt geworden, dass die Stadt in den Jahren 2011 bis 2017 mutmaßlich rund eine halbe Million Euro ohne rechtliche Grundlage an Mitarbeiter gezahlt hat. Nach Angaben der Prüfer kam es unter anderem zur Auszahlung von Überstundenpauschalen. Den Prüfern zufolge soll die Praxis sogar schon früher aufgefallen und die Rathausspitze über mögliche Haftungsfragen informiert worden sein.