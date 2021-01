Anklage gegen Zwiesels Bürgermeister Franz Xaver Steininger

Die Staatsanwaltschaft Landshut hat Anklage gegen den Bürgermeister der Stadt Zwiesel im Landkreis Regen erhoben. Die entsprechenden Unterlagen werden nun vom Amtsgericht in Landshut geprüft, das jetzt über die Zulassung der Anklage entscheiden wird. Diese juristische Prüfung könne mehrere Monate dauern, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts dem BR auf Nachfrage.

Möglicherweise muss sich der parteilose Bürgermeister Franz Xaver Steininger in dieser Angelegenheit vor Gericht verantworten. Zuerst hatte die Zwieseler Regionalredaktion der Passauer Neuen Presse über die Anklageerhebung gegen Bürgermeister Steininger berichtet.

Vorwurf: Bankrott und und Vorteilsnahme

Die Staatsanwaltschaft wirft dem parteilosen Zwieseler Bürgermeister Franz Xaver Steininger insgesamt 45 Fälle von Bankrott und vier Fälle von Vorteilsannahme vor. Der Sprecher des Amtsgerichts in Landshut erklärt, dass die Bankrott-Fälle im Zusammenhang mit einer Zahlungsunfähigkeit des Bürgermeisters stünden. Ihm wird vorgeworfen, Gelder wie beispielsweise monatlich eingehende Zahlungen dem Zugriff von Gläubigern entzogen zu haben. Die Fälle von möglicher Vorteilsannahme stehen laut dem Gerichtssprecher im Zusammenhang mit insgesamt vier Darlehen, die Firmen dem Bürgermeister gewährt hätten. Hier werde geprüft, ob und inwieweit die Darlehensgeber mit der Stadt Zwiesel in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Vor einem Jahr Räume im Rathaus untersucht

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Landshut will sich mit Verweis darauf, dass das Gericht noch nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden hat, nicht zu weiteren Einzelheiten der Anklage äußern. Vor fast genau einem Jahr hatte die Staatsanwaltschaft unter anderem Räume im Zwieseler Rathaus und weitere Wohnungen durchsuchen lassen.

Bürgermeister Steininger hat auf eine Anfrage des BR noch nicht reagiert. Auch eine Anfrage an die Landesanwaltschaft in München blieb bisher unbeantwortet. Derzeit läuft ein Disziplinarverfahren gegen den Zwieseler Bürgermeister Steininger. Unter anderem weil er Stadtratsbeschlüsse nicht oder nicht fristgerecht umgesetzt haben soll. Das Landratsamt in Regen wollte sich nicht äußern.