Anklage gegen zwei brutale Schläger in Bamberg

Damals soll, so die Staatsanwaltschaft Bamberg, einer der beiden Tatverdächtigen seinen Gegner zunächst mit einem Kniestoß zu Boden gebracht haben. Danach soll er den hilflos am Boden liegenden mit einem Tritt gegen den Kopf lebensgefährlich verletzt haben.

Anklage: versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft habe er dabei auch den Tod des Mannes zumindest billigend in Kauf genommen. Die Anklage gegen ihn lautet deshalb auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Der Angeschuldigte befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

Haftbefehl gegen zweiten Beschuldigten aufgehoben

Nicht so der zweite Beschuldigte. Der Haftbefehl gegen ihn wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Gegen ihn besteht der Verdacht, dass er einem weiteren geschädigten Mann zunächst mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend den am Boden liegenden Geschädigten mehrmals mit dem Fuß gegen den Körper getreten habe, so dass dieser mittelschwer verletzt wurde und erhebliche Schmerzen und Prellungen erlitt. Gegen den Tatverdächtigen wurde Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung, sowie wegen vorsätzlichen Körperverletzung erhoben.

Falschaussagen von Zeugen gingen voraus

Bei den sehr schwierigen und aufwändigen Ermittlungen wurden zwei Zeugen wegen Falschaussagen vor dem Ermittlungsrichter zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt. Eines dieser Urteile ist bereits rechtskräftig, so die Staatsanwaltschaft, das Zweite noch nicht.