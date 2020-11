Anklage gegen rechtsterroristische "Gruppe S." erhoben

Gegen insgesamt zwölf Männer einer mutmaßlichen Terrorgruppe, die seit Februar in Haft sitzen, hat der Generalbundesanwalt beim Oberlandesgericht Stuttgart Anklage erhoben. Nach Informationen des SWR ist die Anklageschrift rund 200 Seiten stark. Darin wird zweien der zwölf Männer vorgeworfen, Rädelsführer der rechten Terrorvereinigung "Gruppe S" gewesen zu sein, neun weitere Männer sollen Mitglieder der Gruppe, einer Unterstützer gewesen sein.

Mutmaßlicher Kopf der Gruppe aus Augsburg

Mitte Februar war die Polizei mit Razzien in sechs Bundesländern gegen die Gruppe vorgegangen. Werner S. aus Mickhausen bei Augsburg galt damals bereits als Kopf der Terrorverdächtigen, weshalb die Ermittler die Gruppe nach ihm benannt haben. Der 53-Jährige, der sich selbst "Teutonico" nennt, soll nach Informationen des "Spiegel" von den Behörden kurz zuvor als sogenannter Gefährder eingestuft worden sein. Bei der Razzia wurde bei ihm eine scharfe Pistole samt Munition gefunden.

Außer S. sollen noch zwei weitere Männer aus Bayern kommen. Nach BR-Informationen sind dies Frank H. aus München, der schon seit einigen Jahren zu den bekannten Gesichtern der rechtsextremen Szene in der Landeshauptstadt gehört. Marcel W. aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist nach BR-Informationen Mitglied bei "Wodans Erben" und bezeichnet sich selbst als "Sergeant at Arms" der Gruppe – also derjenige, der für Ordnung und Sicherheit zuständig ist.

Anschläge auf Grünen-Politiker geplant

Die "Gruppe S" soll Anschläge auf die Grünen-Politiker Anton Hofreiter und Robert Habeck geplant haben. Auch Moscheen in ganz Deutschland sollten angegriffen werden. Ihr Ziel soll es gewesen sein, durch Anschläge auf Politiker und Moscheen in Deutschland Angst und "bürgerkriegsähnliche Zustände" herbeizuführen.

Prozessbeginn im Frühjahr 2021

Bereits beim Gründungstreffen 2019 auf einem Grillplatz in Alfdorf (Baden-Württemberg) war die Polizei den Männern auf der Spur. Der Staatsschutzsenat des OLG Stuttgart muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. Der Prozess könnte dann im Frühjahr 2021 beginnen.