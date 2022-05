Anklage gegen Oberpfälzer FW-Politiker wegen Betrugsverdacht

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth soll Anklage gegen einen Kommunalpolitiker der Freien Wähler aus dem Kreis Neumarkt erhoben haben. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Es geht demnach um Betrugsverdacht in Millionenhöhe im Zusammenhang mit mutmaßlichen Maskengeschäften im Jahr 2020.

Auch gegen einen Geschäftspartner des Politikers soll Anklage erhoben worden sein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bestätigt die Anklageerhebungen auf BR-Anfrage bislang nicht.

Verdacht: Falsche Zertifikate

Der Fall war vergangenen Sommer bekannt geworden: Zwei Unternehmer waren nach einer Razzia in mehreren Wohn- und Geschäftsräumen im Raum Neumarkt in der Oberpfalz in Untersuchungshaft genommen worden. Damals hatte der Landesvorstand der Freien Wähler bestätigt, dass es sich bei einem der beiden um einen Mandatsträger auf kommunaler Ebene handele.

Der Verdacht: Sie sollen über ihre Firma in mehreren Tranchen Millionen Schutzmasken an den Freistaat verkauft und für einen Teil falsche Zertifikate vorgelegt haben. Dadurch soll der Eindruck entstanden sein, dass es sich um Masken handelte, die für den medizinischen Bedarf geeignet sind, so der Vorwurf.

Freistaat um rund zwei Millionen Euro betrogen?

Nach Informationen der SZ gingen über den Freien Wähler-Politiker und seinen Partner im April 2020 etwa elf Millionen OP-Masken an den Freistaat - zu einem Gesamtpreis von knapp neun Millionen Euro. Bei dem Betrugsverdacht gehe es dem Vernehmen nach um rund zwei Millionen Euro, schreibt die Zeitung weiter. Demnach seien mit Bezug auf Ermittlungsunterlagen Masken beispielsweise an Kliniken verteilt worden.

Verdächtiger habe sich an Aiwanger gewandt

Bayerns Vizeministerpräsident und Freie Wähler-Vorsitzender Hubert Aiwanger hatte bereits vergangenes Jahr in einer Mitteilung bestätigt, dass einer der jetzt Verdächtigen sich im Frühjahr 2020 mehrfach an ihn gewandt und um Hilfe bei seinen Maskenlieferungen gebeten hatte. Aiwanger habe - "wie bei vielen anderen Anfragen und Lieferanten" - seine Anliegen an das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit weitergeleitet.