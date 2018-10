Anklage gegen mutmaßlichen Autokratzer erhoben

Der Mann soll insgesamt rund 1.700 Autos zerkratzt haben, bevor er am 19. April in Schweinfurt auf frischer Tat ertappt wurde. Der Gesamtschaden der beispiellosen Serie wird mit rund 2,3 Millionen Euro beziffert.

Unterbringung in Psychiatrie

Der Mann wurde am 19. April 2018 in Schweinfurt auf frischer Tat ertappt, als er im Stadtteil Gartenstadt zahlreiche Autos zerkratzte. Er wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt zunächst in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Mittlerweile befindet sich der Mann wieder auf freiem Fuß, da "nach einem eingeholten psychiatrischen Gutachten die Voraussetzungen für diese Maßnahme nicht mehr vorlagen," heißt es von der Staatsanwaltschaft.

1.700 Autos zerkratzt

Dem 25-Jährigen wird vorgeworfen, zwischen Juli 2017 bis zu seiner Festnahme im April 2018 rund 1.700 Fahrzeuge beschädigt zu haben. Dabei ist ein Schaden von rund 2,3 Millionen Euro entstanden. Die zuständige Große Strafkammer des Landgerichts Schweinfurt muss nun laut Staatsanwaltschaft Schweinfurt über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.