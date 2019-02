Luchs getötet: Anklage gegen Jäger

Er soll einen streng geschützten Luchs gefangen und getötet haben: Gegen einen Jäger aus Lohberg im Landkreis Cham ist Anklage erhoben worden, wie die Staatsanwaltschaft Regensburg mitteilte. Außerdem fanden die Ermittler verbotene Waffen bei dem 55-Jährigen.

Der Mann war ins Visier der Ermittler geraten, nachdem 2015 im Lamer Winkel die abgetrennten Vorderläufe von zwei Luchsen gefunden worden waren. Hinweise führten die Ermittler zu ihm. Die Tötung dieser beiden Tiere konnten sie ihm aber nicht nachweisen. Die bei dem Jäger sichergestellte Munition passte nicht zu den Geschossteilen in den Vorderläufen.

Falle im Wald aufgestellt

Im Wald entdeckten die Ermittler jedoch eine Lebendfalle, die der Jäger dort aufgestellt haben soll. Darauf deuten laut Staatsanwaltschaft die Spuren hin. Mit dieser Falle soll der Jäger einen Luchs gefangen haben, den er laut Anklage mit einer Kurzwaffe erschoss. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten deshalb vor, ein streng geschütztes, wild lebendes Tier getötet zu haben - strafbar nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

Er habe mehrere Wildtiere getötet, hatte der Jäger laut Staatsanwaltschaft gegenüber einem Zeugen behauptet. Konkrete Spuren oder Beweismittel dafür fanden die Ermittler jedoch nicht.

Sie entdeckten bei ihm aber ein Nachtsichtgerät und einen Wurfstern. Dem Mann wird deshalb auch der vorsätzliche Besitz zweier verbotener Waffen zur Last gelegt. Das Amtsgericht Cham muss nun entscheiden, ob es die Anklage zulässt.

Umweltschützer danken Ermittlern

Umweltschützer loben die akribische Arbeit der Ermittler. Im Bayerischen Wald würden immer wieder Luchse verschwinden, mahnt der Landesbund für Vogelschutz. "Es ist ein Skandal, wenn in Bayern vom Aussterben bedrohte Arten wie der Luchs wieder ausgerottet werden, während wir gleichzeitig von den viel ärmeren Ländern in Afrika und Asien gigantische Anstrengungen und wirtschaftliche Einbußen zum Schutz der Natur einfordern", erklärte Claus Obermeier, Vorstand der Gregor Louisoder Umweltstiftung. "Wir erkennen aber im vorliegenden Fall die professionelle Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft an, die mit hohem Aufwand wie bei einer Mordermittlung betrieben wurde."