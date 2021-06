Anklage gegen AfD-Landtagsabgeordneten Graupner zugelassen

Wie ein Gerichtssprecher dem Bayerischen Rundfunk am Montag mitteilte, wurde die von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt erhobene Anklage gegen den AfD-Landtagsabgeordenten und Polizeibeamten Richard Graupner aus Schweinfurt unverändert zugelassen.

Die Staatsanwaltschaft wirft Graupner Verletzung eines Dienstgeheimnisses sowie zwei Ordnungswidrigkeiten nach dem Bayerischen Datenschutzgesetz vor. Außerdem hat das Gericht bereits das Hauptverfahren eröffnet. Im Dezember 2020 hatte der Bayerische Landtag die Immunität Graupners aufgehoben. Laut dem Gerichtssprecher wird der Prozess voraussichtlich im Oktober terminieren.

Staatsanwaltschaft: Graupner soll Informationen weitergegeben haben

"Dem Angeschuldigten liegt zur Last, in den Jahren 2017 und 2018 jeweils demselben Bekannten unberechtigt Informationen weitergegeben zu haben, zu denen der Angeschuldigte aufgrund seiner damaligen Tätigkeit als Polizeibeamter Zugang hatte", hieß es von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wörtlich. So soll Graupner 2017 einem Bekannten zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche, den Halter eines Pkw sowie die Privatadresse einer Person mitgeteilt haben.

"Da der Bekannte diese Daten nach Darlegung eines berechtigten Interesses auch auf anderem Weg rechtmäßig hätte erlangen können, liegen insoweit keine Dienstgeheimnisse vor. Die Weitergabe der Daten erfüllt daher nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt keinen Straftatbestand, sondern einer Ordnungswidrigkeit nach dem Bayerischen Datenschutzgesetz", schrieb die Staatsanwaltschaft.

In einem weiteren Fall soll Graupner 2018 dem Bekannten, gegen den wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt wurde, den Inhalt einer internen polizeilichen Erstmeldung über den Vorfall mitgeteilt haben. Insoweit handelt es sich nach Auffassung der Staatsanwaltschaft um ein Dienstgeheimnis. "Der Angeschuldigte bestreitet die Vorwürfe", hieß es von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt abschließend.

Im Dezember 2020 wurde Graupner als Bezirksvorsitzender der AfD wiedergewählt.