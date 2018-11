Anklage erhoben: Rechtsanwalt muss selbst vor Gericht

Gegen einen Rechtsanwalt aus Schwabach wurde Anklage erhoben, bestätigte Philip Engl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Nürnberg, dem Bayerischen Rundfunk. Der Anwalt soll nach BR-Informationen Mandantengelder in fünfstelliger Höhe veruntreut haben.

Büros und Porsche durchsucht

Darüber hinaus läuft ein weiteres Verfahren gegen den Mann. Im Sommer gab es eine Durchsuchungsaktion der Polizei, bei der die Büroräume und der Porsche des Anwalts nach Beweisen abgesucht wurden. Hierbei gehe es um den Vorwurf von Wirtschaftsdelikten, so Engl. Da diese Ermittlungen noch laufen, wollte er dazu keine weiteren Auskünfte geben.

Verlust der Zulassung droht

Bereits 2016 war der Anwalt wegen Parteiverrats zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es damals als erwiesen an, dass der Rechtsanwalt zwei Parteien in der gleichen Rechtssache beraten hatte. Das Urteil sei allerdings noch nicht rechtskräftig, so eine Gerichtssprecherin. Sollte der Rechtsanwalt erneut verurteilt werden, könnte ihm auch eine Gefängnisstrafe drohen und damit der Verlust seiner Zulassung als Anwalt.