Anklage erhoben: Fast 650 leere Bierfässer in Hof geklaut

Die Hofer Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen fünf Männer erhoben, die im Sommer 648 leere Edelstahlfässer vom Gelände einer Brauerei gestohlen haben sollen. Die Ermittler werfen den Angeklagten besonders schweren Diebstahl vor. Sie hatten im Juli die Fässer vom Gelände einer Brauerei in Hof geklaut, das teilt die Staatsanwaltschaft Hof mit.

Prozessbeginn unbekannt

In der Nacht von auf den 8. Juli erbeuteten sie 586 leere Fässer, in der Nacht darauf nochmal 62 Edelstahlfässer. Laut Staatsanwaltschaft wurden sie beim zweiten Diebstahl festgenommen. Der Gesamtwert der Beute liegt bei 64.800 Euro. Die fünf mutmaßlichen Täter sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Wann der Prozess beginnt ist bisher noch nicht bekannt.