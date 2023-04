Anklage erhoben: Brandanschlag auf Synagoge Ermreuth

Die Generalstaatsanwaltschaft München, der Zentrale Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Justiz, hat Anklage gegen einen 22 Jahre alten Mann erhoben. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, wird dem Tatverdächtigen zur Last gelegt, in der Silvesternacht versucht zu haben, einen Brand in der Synagoge in Ermreuth (Lkr. Forchheim) zu legen.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen schwerer Brandstiftung

Die Generalstaatsanwaltschaft geht von einem rechtsextremistischen und judenfeindlichen Hintergrund aus. Am 5. Januar war der Mann von der Polizei festgenommen worden und befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Nach intensiven Ermittlungen wurde bereits am 28.03.23 am Amtsgericht Bamberg (Schöffengericht) Anklage wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen den Tatverdächtigen erhoben.

Mutmaßlicher Täter per Video überführt

In der Silvesternacht soll der 22-Jährige die Scheibe der Synagoge in Ermreuth eingeschlagen und danach versucht haben, das Gebäude mittels eines sogenannten Bodenfeuerwerks in Brand zu setzen. Ohne Erfolg. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro angegeben. Der Tatverdächtige soll zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert gewesen sein und war bislang nicht wegen gleichgelagerter Taten in Erscheinung getreten. Videoaufzeichnungen halfen bei der Festnahme des Verdächtigen.