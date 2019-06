Ankerzentrum Stephansposching: Forderung nach rundem Tisch

Die schweren Auseinandersetzungen in dem Ankerzentrum in Stephansposching beschäftigen nun auch die Gewerkschaft der Polizei. Fünf Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt, vier von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Dazu der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Niederbayern Andreas Holzhausen:

"Das ist schon etwas, was bei unseren Kolleginnen und Kollegen nicht nur physische, sondern auch psychische Schäden hinterlässt. Da frage ich mich schon, wie das weitergehen soll und wo das hinführen soll." Andreas Holzhausen, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Niederbayern

Runder Tisch mit Behördenvertretern und Flüchtlingen

Der Gewerkschaftsvertreter schlägt einen runden Tisch mit Behördenvertretern und Flüchtlingen aus der Unterkunft vor. Ähnliches fordert Stefan Trenner, der Flüchtlinge aus der Unterkunft betreut. Alle beteiligten Seiten müssten das Geschehende verarbeiten und zusammen besprechen. Trenner sieht die Lage des Ankerzentrums in einem Industriegebiet und auch die Verhältnisse dort kritisch und fordert dezentrale Unterbringungen:

"Das ist wirklich kein Ort, wo man wohnen möchte, […] wo Zimmer nicht mal eine Decke oder Türen haben, wo man den ganzen Tag den Lärm einer Industriehalle hat - das ist einfach keine Situation, die man länger aushält." Stefan Trenner, Flüchtlingsbetreuer

Asylbewerber beklagen die Umstände in der Unterkunft

Ein kurzes Schreiben der Asylbewerber, das dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, beklagt ebenfalls die Umstände in der Unterkunft. In dem Ankerzentrum leben derzeit 108 Asylbewerber aus Nigeria, Aserbaidschan, Sierra Leone und dem Senegal.

Deggendorfer Landrat fordert mehr Polizeikräfte

Deggendorfs Landrat Christian Bernreiter hat sich unterdessen mit einem offenen Brief an Innenminister Joachim Herrmann gewandt. Bernreiter fordert darin, die Personalstärke der beiden Polizeiinspektionen am Ankerzentrum aufzustocken und den Erfordernissen anzupassen, da sich die Einsatzzahlen rund um die Flüchtlingsunterkunft erhöht hätten. Hier gehe es zum einen um den Schutz der Einsatzkräfte und Mitarbeiter im Ankerzentrum und zum anderen um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung.

Haftbefehl gegen drei Asylbewerber erlassen

Gegen die drei mutmaßlichen Rädelsführer der Auseinandersetzung, Asylbewerber aus Nigeria, wurden inzwischen Haftbefehle erlassen: Wegen des dringenden Tatverdachts des Landfriedensbruchs, wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Einige Bewohner des Ankerzentrums sollen sogar mit Fahrrädern nach den Polizisten geworfen haben. Die vier Streifenbesatzungen mussten Verstärkung anfordern, mit einem Großaufgebot brachte die Polizei die Lage dann unter Kontrolle.

Nicht der erste Großeinsatz in der Unterkunft

Schon im Oktober vergangenen Jahres kam es in der Unterkunft zu einem Großeinsatz der Polizei. Damals wurden sogar Spezialeinsatzkräfte und Hundeführer eingesetzt. Sogar die an der Unterkunft vorbeiführende Autobahn A92 musste damals wegen des Polizeieinsatzes vorübergehend gesperrt werden. Damals war eine geplante Abschiebung Auslöser für die Proteste. Diesmal wurde die Polizei gerufen, weil einige Bewohner offenbar in der Halle randalierten und die Einrichtung beschädigten.