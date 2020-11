Ankerzentrum in Geldersheim zum vierten Mal unter Quarantäne

Erst vergangene Woche war die vorherige Quarantäne aufgehoben worden. Nun steht das Ankerzentrum in Geldersheim erneut unter Quarantäne, mittlerweile zum vierten Mal. Wie die Regierung von Unterfranken mitteilte, wurden zwei Bewohner positiv auf Corona getestet. Deshalb hat das Gesundheitsamt Schweinfurt nun Quarantäne für die Unterkunft angeordnet.

Aufnahme- und Verlegungsstopp im Ankerzentrum

Die aktuelle Anordnung gelte zunächst bis 17. November 2020, hieß von der Bezirksregierung. Eine umgehende Reihentestung werde derzeit in die Wege geleitet. Die Lage in der Einrichtung sei ruhig. Aktuell ist sie die Aufnahmestelle mit 709 Asybewerbern belegt. Es gelte ein Aufnahme- und Verlegungsstopp.

Angespannte bei früherer Quarantäne

Das Ankerzentrum stand bereits dreimal unter Quarantäne: von Ende März bis Ende Mai, im September und nun zuletzt für etwas mehr als eine Woche im Oktober. Im Mai hatte die Quarantäne zu einer angespannten Lage in der Einrichtung geführt: Nachdem zunächst friedlich gegen die mehrwöchige Quarantäne demonstriert worden war, eskalierte die Lage. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken und nahm 16 Bewohner in Gewahrsam. Dabei wurde ein Polizist verletzt.

Kritik an Zuständen in Gemeinschaftsunterkünften

Immer wieder kommt es in Gemeinschaftsunterkünften zu Corona-Ausbrüchen. So stand zum Beispiel im Sommer auch eine Unterkunft in Nürnberg mehrfach unter Quarantäne. Kritisiert werden dabei häufig die zum Teil unzumutbaren hygienischen Umstände, unter denen die Asylbewerber untergebracht sind. Videoaufnahmen und Fotos von der Einrichtung in Nürnberg zeigten zum Beispiel Kakerlaken, Mäuse und Motten in Zimmern und in Küchen.

Auch bezüglich der Einrichtung in Geldersheim wurde Kritik an den Zuständen laut. So hatte Ende Mai der Bayerische Flüchtlingsrat die Hygienemaßnahme in dem Ankerzentrum heftig kritisiert. Es fehlten Desinfektionsmittel, und Sicherheitsabstände seien in Massenunterkünften wie dieser nicht gewährleistet. Dadurch würden immer wieder neue Corona-Infektionen auftreten und es komme zu einer "Quarantäne in Endlosschleife".