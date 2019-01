Ankerzentrum Donauwörth: Schlägerei unter Flüchtlingen

Die drei Gambier und zwei Nigerianer, die im Ankerzentrum Donauwörth zunächst aufeinander eingeschlagen hatten, beruhigten sich laut Polizei nachdem eine Streife eingetroffen war. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und entließen die fünf Männer vor Ort wieder. Wenig später aber wurde die Polizei wieder alarmiert. Offenbar war der Streit noch nicht beendet.

Zwei Flüchtlinge mehrfach in Gewahrsam

Um weitere Straftaten zu unterbinden wurden zwei der drei Gambier in Sicherheitsgewahrsam genommen. In den frühen Morgenstunden wurden die Männer entlassen, und gerieten dann wieder aneinander, so dass sie erneut in Sicherheitsgewahrsam kamen. Die Polizei Donauwörth ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.