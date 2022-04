Ankerzentrum Deggendorf: Wenn Behörden über Bürokratie stolpern

Nach BR-Recherchen ist dem Ankerzentrum Deggendorf bei der Registrierung ukrainischer Flüchtlinge ein Fehler unterlaufen: Auf den Auskunftsnachweis wurde ein Kreuz an einer falschen Stelle gesetzt. Das hat zur Folge, dass Anträge auf Sprach- und Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) abgelehnt wurden.

Bürokratie steht oftmals im Wege

Der Fall macht zwei Dinge deutlich: Ausländerbehörden stoßen an ihre Belastungsgrenzen und stolpern teils selbst über bürokratische Hürden. Die Bürokratie wiederum macht es Ehrenamtlichen und Organisationen nicht leicht, Ukrainern schnell zu helfen.

Sprachkurs ist Voraussetzung

Es ist Ende März: Die ukrainische Familie, die der BR seit ihrer Ankunft in Niederbayern begleitet, hat einen Termin beim Bildungszentrum ISA in Deggendorf. Dieses bietet Sprach- beziehungsweise Integrationskurse an, die für ukrainische Geflüchtete wichtige Voraussetzung für den deutschen Arbeitsmarkt sind. Beim ISA wird den ukrainischen Frauen geholfen: Es werden Anträge ans Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für einen Integrationskurs gestellt, unter anderem wird der Ankunftsnachweis hierfür benötigt.

Falsches Kreuz bei Auskunftsnachweisen

Diese Woche stellt sich nach BR-Recherchen heraus: Das Ankerzentrum Deggendorf hat bei vielen Ankunftsnachweisen ein falsches Kreuz gesetzt. Bedeutet: Ist dieser Haken auf dem Dokument gesetzt, ist die Identität ungeklärt. Der BR hat die ukrainische Familie damals jedoch bei der Registrierung im Ankerzentrum Deggendorf begleitet, die ukrainischen Reisepässe wurden vorgelegt.

Dass es sich um einen Fehler seitens des Ankerzentrums handelt, hat die Regierung von Niederbayern dem BR auf Anfrage bestätigt: "Grund ist ein Versehen eines Mitarbeiters im ANKER - alle Daten wurde korrekt aufgenommen und gespeichert, es wurde nur ein Kreuzchen falsch gesetzt. Betroffen sind ausschließlich Personen, die bei einem einzelnen Mitarbeiter im ANKER registriert wurden." Es handle sich schlicht um ein Versehen, das nicht passieren dürfte, aber sich nicht ganz vermeiden ließe.

Fehler hat Folgen für Geflüchtete

Dieses Kreuz auf den Auskunftsnachweisen hat jedoch Auswirkungen: Gilt die Identität als ungeklärt, werden Berechtigungen für Sprach- und Integrationskurse vom BAMF abgelehnt. Das bestätigt Beatrix El-Badrawi dem BR. Sie ist seit 2015 Kurs-Koordinatorin am Bildungszentrum ISA in Deggendorf. Diese Woche sind die ersten Ablehnungsbescheide des BAMF bei ihr eingetroffen - wegen des falsch gesetzten Kreuzes, wie sie sagt.

El-Badrawi macht sich Sorgen, rechnet mit mehr Ablehnungen, denn: Insgesamt habe sie bisher rund 70 Anträge auf Sprachkurse ans BAMF gestellt. "Wir haben uns von jedem Antrag eine Kopie gemacht: Die falsch gesetzten Kreuze waren bei 95 Prozent der Ankunftsnachweise."

Der BR hat auch bei der Volkshochschule Deggendorf nachgefragt, die ebenfalls Sprachkurse anbieten will und dafür Anträge ans BAMF geschickt hat: Auch hier wird bestätigt, dass bei einigen der ihnen vorliegenden Dokumenten das falsch gesetzte Kreuz aufgetaucht ist.

Regierung von Niederbayern: Hotline für Betroffene

Wie viele Ukrainer von dem Fehler betroffen sind, kann die Regierung von Niederbayern nicht beziffern. Zuständig für das Ankerzentrum Deggendorf, reagiert die Regierung jetzt aber auf den konkreten Fall mit einer Hotline für Betroffene: 0991/28089130.

Die Auskunftsnachweise werden außerdem schnell und "mit möglichst wenig Aufwand" korrigiert, heißt es. Ob es tatsächlich zu Verzögerungen bei der Berechtigung von Sprach- beziehungsweise Integrationskursen kommt, konnte die Regierung von Niederbayern nicht sagen - man stehe deswegen mit dem BAMF in Kontakt, habe darum gebeten, "dass das falsche Kreuzchen keinesfalls zu Nachteilen für die Betroffenen führt".

Fehler wird nun ausgebügelt

Auf BR-Anfrage heißt es hierzu vom BAMF: Man arbeite an einer Lösung "damit den Betroffenen keine oder so wenig Nachteile wie möglich entstehen und vor allem mögliche zeitliche Verzögerungen eng begrenzt bleiben". Was das konkret heißt, bleibt offen.

Für viele, die ukrainische Familien begleiten, steht fest: Jetzt sind wieder Ehrenamtliche gefragt, die versuchen, Ukrainern den Fehler zu erklären, wieder ins Ankerzentrum mit ihnen gehen, um den Fehler zu beheben, und dann wieder gemeinsam warten und hoffen, ob eine Berechtigung für die Sprach- und Integrationskurse erteilt wird oder nicht. Das geht aus Facebook-Gruppen hervor, in denen die Helfer vernetzt sind.

El-Badrawi vom Bildungszentrum plädiert für einfachere Wege bei den Sprachkurs-Berechtigungen, damit solche Fehler erst gar nicht auftreten können: "Mit der Registrierung im Ankerzentrum könnte sofort eine Berechtigung für den Kurs erteilt werden".

Regierung: "Alle geben ihr Bestes"

Der Fall zeigt: Über bürokratische Hürden stolpern nicht nur Helfer oder Flüchtlinge, sondern auch Behörden selbst. Die Regierung von Niederbayern weist in ihrer Antwort gegenüber dem BR darauf hin, dass es sich hierbei auch um Menschen handele: "Alle geben ihr Bestes".

Es habe gerade zu Beginn des Ukraine-Kriegs "zu viel Arbeit" gegeben, wie es von der Regierung von Niederbayern heißt. Innerhalb kürzester Zeit wurden die belasteten Stellen im Ankerzentrum personell unterstützt, die Aufgaben seien teils komplex, es brauche daher auch Einarbeitungszeit. "Aus diesem Grund tritt die Entlastung nicht immer sofort spürbar ein."

Auch die technischen Zwänge machten die Arbeit nicht einfacher: Die Anzahl der Registrierungsgeräte sowie das Netzwerk kamen an ihre Grenzen: "Das ist angesichts der Situation auch kein Wunder. Laut den Vereinten Nationen befinden wir uns in der am schnellsten wachsenden Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg".

Teils Verständnis für Ausnahmesituation der Behörden

Einerseits haben ehrenamtliche Helfer Verständnis für die Ausnahmesituation, andererseits gelte dasselbe für sie. Innerhalb kürzester Zeit wurde alles für die Kurse vorbereitet. Das bestätigt auch das BAMF: Die Träger haben ihre Kapazitäten innerhalb weniger Wochen verdoppelt, es stehen ausreichend Kurskapazitäten zur Verfügung, wie es heißt: fast 70.000 Plätze in den nächsten drei Monaten.

Die Nachfrage nach den Kursen seitens der Ukrainer sei groß. Trotz bürokratischer Hürden beim Aufbau dieser Kurse seien viele Bildungseinrichtungen schon länger bereit, die Kurse abzuhalten, wie es auch von El-Badrawi heißt. Sie will Anfang Mai starten. Doch dafür müsse man auf die Berechtigungen des BAMF warten - "das dauert". Im Fall Deggendorf mit dem Fehler des Ankerzentrums könnte sich das alles nochmals verzögern.