Ankerzentrum Bamberg wird nicht Ende 2025 geschlossen

Nächstes Kapitel in der seit Monaten geführten Diskussion um das Ankerzentrum Bamberg – der ersten Anlaufstelle für Asylbewerber in Oberfranken. Ursprünglich hätte die Einrichtung zum Ende des Jahres schließen sollen. Seit Ende letzter Woche steht fest, dass das Ankerzentrum in Bamberg auch über den 31. Dezember 2025 hinaus bestehen bleiben soll.

Bundestagswahl könnte sich auf die Situation in Bamberg auswirken

Wie die Stadt Bamberg am Freitag mitgeteilt hat, haben sich Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) darauf geeinigt. Der Grund für die Nichtschließung: Für eine Erstaufnahme in Oberfranken sei laut Herrmann keine andere geeignete Immobilie vorhanden, die vom Bund kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. In dem Gespräch wies Herrmann auch darauf hin, dass das Ergebnis der anstehenden Bundestagswahl Auswirkungen auf die künftige Migrationspolitik und damit auch auf die Situation in Bamberg haben könne.

Die Stadt Bamberg will unterdessen weiterhin an den Plänen für ein dezentrales Unterbringungskonzept arbeiten. Laut Starke müsse der Stadtrat zudem "Rahmenbedingungen für die Zeit des Weiterbetriebs des Ankers definieren". Dafür sollen die Stadtgesellschaft und die Kommunalpolitik eng eingebunden werden, betonte der OB.

Freistaat hatte Schließung Ende 2025 zugesichert

Am 14. August 2015 hatten sich der Freistaat und die Stadt Bamberg in einer gemeinsamen Erklärung auf die Betriebsdauer des Ankerzentrums verständigt. Von einem "unwiderruflichen Ende mit dem Ablauf des Jahres 2025" war darin die Rede.

Stadt Bamberg spricht von "glattem Wortbruch"

Nachdem sich Bayerns Innenminister zu Beginn dieses Jahres gegen die Schließung des Ankerzentrums ausgesprochen hatte, reagierte die Stadt Bamberg empört und warf der Staatsregierung "glatten Wortbruch" vor.

Wie lange das Ankerzentrum Bamberg – das auf 1.500 Geflüchtete ausgelegt ist – im kommenden Jahr erhalten bleiben soll, ist noch unklar.