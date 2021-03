Ankerzentrum Bamberg: SPD pocht auf fristgerechte Schließung

Die SPD-Stadtratsfraktion in Bamberg pocht auf die Einhaltung der fristgerechten Schließung des Ankerzentrums für Asylbewerber bis Ende des Jahres 2025. Deshalb habe man in einem Brief an Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) beantragt, die verantwortlichen Spitzenpolitiker in die nächste Vollsitzung des Stadtrats einzuladen.

Spitzenpolitiker unterzeichneten Vereinbarung über Schließung

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Staatsministerin Melanie Huml (CSU), Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sowie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hätten in einem Gespräch mit der Stadt Bamberg im August 2015 eine absehbare Schließung der Einrichtung zugesichert und eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. In dem Vertrag zwischen Staatsregierung und Stadtrat sei ein unwiderrufliches Ende der Einrichtung zum Ende des Jahres 2025 vertraglich vereinbart gewesen, heißt es in dem Schreiben der Bamberger SPD-Stadtratsfraktion.

SPD: Innenministerium plant Weiterbetrieb des Ankerzentrums

Jüngste Aussagen aus dem Bayerischen Innenministerium würden jedoch darauf hindeuten, dass ein Weiterbetrieb geplant sei. Dies sei auch bei einem Treffen von Innenminister Herrmann mit Vertreterinnen und Vertretern des Stadtrates bestätigt worden. Herrmann soll behauptet haben, dass die Schließung nicht in "Stein gemeißelt" sei, so die Bamberger SPD.

Da die Fläche von hoher Bedeutung für die künftige Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Bamberg sei, sehe man die Unterzeichner in der Pflicht, die Einhaltung der vertraglichen Regelung noch einmal persönlich zu bestätigen.