Ankerzentrum Bamberg: Nachfrage an Impf-Aktionen steigt

Schon zum dritten Mal bietet das Ankerzentrum in Bamberg einen Impftag an. Der erste Termin war nicht so gut besucht, doch dann sprach sich das Angebot herum. Und nun stehen die Bewohnerinnen und Bewohner Schlange.

Impfungen im Ankerzentrum: Bis zu 100 Personen am Tag

Bis zu 100 Personen bekommen nun an solch einem Tag die Dosis eines Corona-Impfstoffs. Mithilfe von Dolmetschern erklären die Ärzte die Nebenwirkungen. Für Dr. Michael Fröhlcke und sein Team sind solche "Hausbesuche" wichtig. Gerade in Einrichtungen wie dem Ankerzentrum mit den vielen Menschen und der räumlichen Nähe helfe eine Impfung dabei, große Ausbrüche zu verhindern, erklärt der Mediziner.

Große Impfbereitschaft – hohe Nachfrage nach Corona-Impfung

Die Bewohnerinnen und Bewohner nehmen das Angebot gerne wahr. Mit Flyern in14 verschiedenen Sprachen wurde dafür geworben. Auch Menschen aus Afghanistan, die während der Machtübernahme der Taliban geflohen waren, kommen in den Medizinbau des Ankerzentrums zum Impfen. Noorullah Aziz ist einer von ihnen. Er ist froh, neben der Rettung nun auch noch geimpft zu werden. Seinen Neffen hat er auch gleich mitgenommen, der mit 14 Jahren den Impfstoff von Biontech bekommen kann.

Mobile Teams erreichen mehr Menschen als im Impfzentrum

Genauso wie Nino Modua aus Georgien und die anderen im Raum, will er mit der Impfung seinen Beitrag leisten, um sich und andere zu schützen. "Ich habe nicht lang gezögert und bin hierhergekommen", erklärt die Georgierin.

Gut 1.000 Menschen leben zurzeit im Ankerzentrum Bamberg, an einem Aktionstag impft das Personal hier bis zu 100 Bewohnerinnen und Bewohner. "Wir erreichen bei solchen mobilen Einsätzen – auch außerhalb des Ankerzentrums – oft mehr Menschen als im Impfzentrum", berichtet Impfarzt Dr. Fröhlcke.

Ankerzentrum Bamberg will Corona-Ausbrüche vermeiden

Der örtliche Leiter des Ankerzentrums, Markus Oesterlein, ist froh und dankbar, dass das mobile Team in der Einrichtung ist. "Jede Impfung hilft", davon ist er überzeugt. Auch im Ankerzentrum hatten sie schon Covid-19-Infektionen, konnten aber größere Ausbrüche verhindern. Zurzeit seien sechs Menschen in der Einrichtung, die eine solche Infektion haben. Auch hier sei eine weitere Ansteckung verhindert worden. Solange die Nachfrage so groß ist, werden die Impfteams bis auf Weiteres alle 14 Tage in die Aufnahmeeinrichtung kommen.