Ankerzentrum Bamberg: Corona-Tests für 800 Bewohner angeordnet

Nach vier Corona-Infektionen im Ankerzentrum Bamberg werden nun 800 Bewohnerinnen und Bewohner der Flüchtlingsunterkunft auf das Virus getestet. Die Reihentestung habe das Gesundheitsamt angeordnet, teilte das Landratsamt mit.

Ein Teil der Ankerzentrums-Bewohner in Quarantäne

Die Abstriche sollen am Mittwoch durchgeführt werden. Die vier positiv getesteten Bewohner befinden sich nach Angaben der Regierung von Oberfranken derzeit ebenso wie die ermittelten Kontaktpersonen im Quarantänebereich auf dem Gelände. Momentan gelte für die Unterkunft ein Aufnahme- und Verlegungsstopp.

Erneute Corona-Infektion in der Flüchtlingsunterkunft

Bereits im März dieses Jahres hatte die Bamberger Organisation "Mahnwache Asyl" in einem Offenen Brief geklagt, dass es in der Einrichtung nahezu keine Schutzmaßnahmen gegen Corona-Infektionen gebe. Unter anderem habe es in dem Ankerzentrum an Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten gefehlt. Die Regierung von Oberfranken wies die Kritik zurück. Wenige Wochen später war ein Bewohner der Unterkunft positiv auf Covid-19 getestet worden.

Corona-Ampel im Landkreis Bamberg steht auf Rot

Im Landkreis Bamberg beträgt der Inzidenzwert laut den aktuellen Zahlen (Stand: 27.10.20, 08.00 Uhr) des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 58,44. Die Corona-Ampel des Bayerischen Gesundheitsministeriums steht demnach auf Rot.