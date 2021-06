ANKER-Zentrum in Geldersheim soll auch nach 2025 weiterlaufen

Für die unterfränkische ANKER-Einrichtung für Flüchtlinge auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne in Geldersheim (Lkr. Schweinfurt) soll es kein definiertes Laufzeitende nach dem 31.12.2025 geben. Das hat der Landkreis Schweinfurt nach einem Gespräch des Schweinfurter Oberbürgermeisters Sebastian Remelé (CSU), dem Schweinfurter Landrat Florian Töpper (SPD), Bayerns Innenstaatssekretär Gerhard Eck aus Donnerdorf im Landkreis Schweinfurt (CSU), der Niederwerrner Bürgermeisterin Bettina Bärmann (Freie Wähler) und dem Geldersheimer Bürgermeister Thomas Hemmerich (CSU) mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann in München mitgeteilt.

Reduzierte Belegung

Im Gegenzug soll vom Freistaat Bayern aus das ANKER-Zentrum dauerhaft von einer Belegung von bisher 1.500 auf künftig 700 Personen reduziert werden. Gleichzeitig will der Freistaat die "schnellstmögliche Realisierung eines geplanten Gewerbeparks auf über 90 Prozent des Gesamtareals unterstützen". Die Schweinfurter Kommunalpolitiker waren nach München gefahren, weil sie fürchteten, dass der Freistaat das Gelände länger beanspruchen könnte. Die Stadt Schweinfurt und der Landkreis Schweinfurt planen mit den Gemeinden Niederwerrn und Geldersheim jedoch auf dem Gelände Gewerbeflächen auszuweisen.

Zufahrtswege als Problem

Mit einem Weiterbetrieb der der ANKER-Einrichtung wären die Zufahrtsmöglichkeiten beschränkt. Der Freistaat Bayern hat laut einem Sprecher der Regierung von Unterfranken bereits rund 20,5 Millionen Euro für den Betrieb und den Ausbau der ANKER-Einrichtung investiert. Für einen Gewerbepark gäbe es neben der Hauptzufahrt noch zwei weitere Nebenzugänge, über die nun möglicherweise auch Gewerbeflächen zugänglich gemacht werden könnten. Der Halbleiterhersteller Intel prüft laut dem Landratsamt Schweinfurt, ob das Gelände der ehemaligen US-Conn-Kaserne für eine Chip-Herstellung geeignet sein könnte.

Halbleiterhersteller Intel hat Interesse

Intel plane zusätzlich zu einer bereits bestehenden Chipfabrik in Irland einen weiteren Standort in Europa aufzubauen, hieß es vom Schweinfurter Landratsamt zuletzt. Das Areal zwischen Geldersheim und Niederwerrn im Landkreis Schweinfurt konkurriert mit Kommunen in Sachsen und Bayern. Auf dem einstigen US-Kasernen-Gelände gibt es unter anderem noch eine Start- und Landebahn für Flugzeuge, einen Hubschrauber-Hangar und viele Unterstellhallen für Fahrzeuge.