Anker-Zentrum Bamberg bereitet sich auf Ukraine-Flüchtlinge vor

Die Regierung von Oberfranken bereitet sich intensiv auf die mögliche Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Wie eine Sprecherin dem BR auf Anfrage mitteilte, komme dafür zunächst die Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (AEO) in Bamberg infrage. Im sogenannten Anker, der ersten Anlaufstelle für Asylbewerber in Oberfranken, gibt es derzeit Kapazitäten.

Huml: Schnelle und unbürokratische Hilfe vonnöten

Auch die Bamberger Landtagsabgeordnete und Europaministerin Melanie Huml (CSU) hat sich am Freitag im Anker ein Bild von den Möglichkeiten gemacht. Dort leben derzeit knapp 1.200 Menschen, ausgelegt ist das Areal für 1.500. Huml sagte wörtlich: "In der AEO stehen uns noch freie Kapazitäten zur Verfügung, die genutzt werden können." Huml betonte, sie halte es für wichtig, "dass wir nicht nur von Solidarität reden, sondern den Menschen aus der Ukraine, die vor dem russischen Angriffskrieg Schutz suchen, schnell und möglichst unbürokratisch helfen."

Auch Kommunen könnten Flüchtlinge aufnehmen

Die Regierung von Oberfranken kläre nun, so die Sprecherin, wie viele Menschen maximal und in welcher Geschwindigkeit im Anker in Bamberg untergebracht werden könnten. Mitarbeiter der Regierung stünden zudem in Kontakt mit Kommunen und Hilfsorganisationen in Oberfranken. Ebenso sei die Versorgung mit Möbeln und anderen Dingen des täglichen Gebrauchs jetzt ein Thema. Konkrete Aussagen über den Zugang von Flüchtlingen könnten aktuell noch nicht getroffen werden.

Bislang keine Menschen aus der Ukraine im Anker Oberfranken

Für Menschen aus der Ukraine war die Aufnahmeeinrichtung Oberfranken bislang nicht zuständig. Seit Freitag seien aber alle bayerischen Anker-Einrichtungen für die Ukraine freigeschaltet, so die Regierungssprecherin. Auch in Bamberg können nun grundsätzlich Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden. Bundesweit gibt es acht Anker-Zentren.