Anker-Zentrum Bamberg: Anzeige gegen umstrittene Security-Firma

Der Bayerische Flüchtlingsrat hat am Montag (22.06.20) Anzeige gegen einen bisher unbekannten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Anker-Zentrums Bamberg erstattet. Der Security-Mitarbeiter habe im Februar 2019 einen Bewohner des Anker-Zentrums getreten, der bereits am Boden festgehalten wurde. Ein Handy-Video, das diese Szene zeigt, wurde am Dienstag (23.06.20) vom Bayerischen Flüchtlingsrat veröffentlicht und der Staatsanwaltschaft Bamberg übergeben. Es soll als Beweismaterial dienen.

Provokation durch kulturelle Gewohnheiten

Wie der bayerische Flüchtlingsrat mitteilt, sei es zu der gewaltsamen Situation gekommen, da der Bewohner aufgrund seiner kulturellen Gewohnheiten seine Mahlzeit am Boden sitzend in der Kantine zu sich nehmen wollte. Mehrere Männer des Sicherheitsdienstes hätten diese Geste als Provokation aufgefasst und den Mann unter Zwang aus der Kantine gebracht.

Regierung verlängert zusammenarbeit trotz Gewaltvorwürfe

Bereits zuvor habe es mehrere Gewaltvorwürfe gegen Mitarbeiter der Sicherheitsdienstfirma "Fair Guards Security" gegeben. Dennoch verlängerte die Regierung Oberfranken zuletzt die Zusammenarbeit mit der Firma.

Beschwerde eines Bewohners beim Bundesverfassungsgericht

Bereits im Februar 2020 reichte ein weiterer Bewohner nach Ermittlungen wegen Gewalt durch Sicherheitsmitarbeiter im Bamberger Ankerzentrum Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Die Verfassungsbeschwerde richte sich gegen ein Urteil des Oberlandesgerichtes Bamberg, keine Anklage gegen die Sicherheitsmitarbeiter zu erheben. In der Begründung des Urteils vom Oberlandesgericht Anfang dieses Jahres heißt es unter anderem, dass an der Richtigkeit der Aussagen des Antragstellers und zweier Zeugen "erhebliche Zweifel" bestünden.

Auseinandersetzung zwischen Bewohnern und Sicherheitsmitarbeitern

Laut des Bayerischen Flüchtlingsrats kam es im September 2017 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern und Sicherheitsmitarbeitern in der Kantine des Ankerzentrums. Als die Polizei eintraf, seien die Asylsuchenden dann jedoch nicht als Opfer, sondern als Beschuldigte vernommen worden. Erst drei Wochen später hätten Sicherheitsmitarbeiter Anzeige gegen ihre Kollegen erstattet. Daraufhin haben Polizei und Staatsanwaltschaft dann gegen drei Hauptverdächtige wegen versuchten Totschlags und wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.