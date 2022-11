ANKER-Einrichtung Unterfranken bleibt in ehemaliger US-Kaserne

Die ANKER-Einrichtung Unterfranken befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen US-Conn-Kaserne zwischen Geldersheim und Niederwerrn im Landkreis Schweinfurt. Und das wird auch so bleiben. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Mittwochmittag mit dem Schweinfurter Landrat Florian Töpper, dem Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remelé und den Bürgermeistern von Geldersheim und Niederwerrn, Thomas Hemmerich und Bettina Bärmann, einen Vertrag zur Weiternutzung der Gebäude als unterfränkische ANKER-Einrichtung für Flüchtlinge unterzeichnet.

Der Bayerische Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann bezeichnete die Unterzeichnung des Vertrags zwischen dem Freistaat Bayern und dem Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark Conn Barracks im Landkreis Schweinfurt als "zukunftsweisenden Kompromiss, der den berechtigten Interessen aller Beteiligten gerecht wird".

Ab 2025 nur noch Platz für 1.100 Personen

Bis Ende 2024 können fünf ehemalige Gemeinschaftsunterkunftsgebäude für bis zu 1.500 Menschen als sogenannte ANKER-Einrichtung für Geflüchtete genutzt werden. "Zunächst verbleibt es bei einer maximalen, regelmäßigen Belegungskapazität von 1.500 Plätzen. Ende 2024 werden dann rund 400 Plätze in der ANKER-Einrichtung entfallen", teilte Herrmann mit. Die ANKER-Einrichtung für Unterfranken in einstigen US-Kasernen-Gebäuden in und bei Schweinfurt besteht seit Mitte 2018.

Gewerbepark auf Kasernen-Gelände geplant

In dem Vertrag ist auch die Erschließung und Nutzung des dahinter liegenden einstigen Kasernengeländes als künftigen Gewerbepark festgelegt. Rund 13,5 Hektar des Geländes bleiben demnach bei der Bundesanstalt für Immobilienfragen. Die Flächen, auf denen sich etwa einstige Unterstellhallen für US-Armeefahrzeuge und die Start- und Landebahn des einstigen US-Flugplatzes befinden, sollen als künftiger Gewerbepark erschlossen werden. Dafür will der Freistaat Bayern eine eigene Südzufahrt finanzieren. "Nun kann der Zweckverband die Entwicklung der restlichen 90 Prozent der Fläche vorantreiben, um den geplanten Gewerbepark zu errichten", sagte der Innenminister.