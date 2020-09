Anhalter schlägt Seniorin nieder und raubt Auto

Eine Seniorin hat in Friedberg einen Anhalter mitgenommen, doch die Hilfsbereitschaft der 84-Jährigen endete gefährlich. Knapp 40 Kilometer von Friedberg entfernt im Gemeindebereich von Aresing im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ließ der Anhalter die Autofahrerin unter einem Vorwand stoppen. Dann schlug der Mann die Frau nieder und fuhr mit dem Auto davon, teilte die Polizei mit.

Verletzte Frau irrte die ganze Nacht durch den Ort

Nach dem Überfall irrte die verletzte 84-Jährige die ganze Nacht in Aresing durch den Ort und wurde erst am nächsten Morgen von einem Busfahrer gefunden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und fahndet nach dem Räuber. Zudem warnte die Kripo derzeit ausdrücklich davor, in der Gegend Anhalter mitzunehmen.