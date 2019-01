Anhaltender Schneefall: Probleme bei Bahn und Münchner S-Bahn

Experten zufolge könnte die Lawinengefahr in den Alpen gebietsweise die höchste Stufe 5 erreichen. Gefahrenstufe 4 gilt bereits. Im Berchtesgadener Land und in den Landkreisen Miesbach und Traunstein sind einzelne Straßen nicht befahrbar. Die Verbindungsstraße zwischen Seegatterl und Winklmoosalm im Landkreis Traunstein wurde nach einem Lawinenabgang gesperrt.

Autofahrerin zwischen zwei Lawinen eingesperrt

Eine Autofahrerin aus dem Landkreis Berchtesgadener Land wollte die Straße am Samstag trotz der Sperrung befahren. Genau in dem Moment, als die 48-Jährige in die Straße einfuhr, ging hinter ihr erneut eine Lawine ab. Vor ihr war die Straße bereits nach dem ersten Lawinenabgang blockiert, so dass die Frau nun mit ihrem Auto zwischen den Schneemassen beider Lawinen fest saß. Der Winterdienst musste den Wagen der 48-Jährigen freischaufeln. Die Frau erhielt von der Polizei eine Verwarnung. Gesperrt ist auch die Bundesstraße B305 bei Ruhpolding.

Verspätungen und Zugausfälle bei Bahn und Münchner S-Bahn

Die Fahrgäste von Bahn und S-Bahn müssen sich auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Die S-Bahn-Linie S6 ist derzeit zwischen Gauting und Starnberg gesperrt, weil ein Baum die Gleise blockiert. Eine weitere Sperrung gibt es auf der Linie S7 zwischen Icking und Wolfratshausen. Im Bereich Mittenwald fahren keine Züge. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet zwischen dem Grenzübergang Scharnitz und Garmisch-Partenkirchen.

Autofahrer sollten Geduld mitbringen

Weil die Ferien enden, werden auch auf den Autobahnen ab Sonntagmittag Behinderungen und Staus erwartet. Besonders von Süden kommend auf der A8, A93 und A95 sowie auf der A99 rund um München müssen sich Autofahrer auf lange Wartezeiten einstellen.

Am Flughafen München nur 15 Flüge abgesagt

Nach den zahlreichen wetterbedingten Ausfällen und Behinderungen am Samstag hat sich die Lage am Flughafen München inzwischen "normalisiert". Das sagte eine Sprecherin auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Derzeit gebe es 15 Annullierungen "und aktuell keine großen Verspätungen". Gestern waren 130 der geplanten 875 Flüge abgesagt worden, mehr als 200 Flüge hatten Verspätungen von mindestens einer Stunde.

Gefahr für Spaziergänger

Einige Landratsämter rufen dazu auf, nicht unnötig nach draußen zu gehen. Es gibt Gefahren durch Dachlawinen und Bäume, die der Schneelast nicht standhalten könnten.

Stadtgebiet München: Busse stecken geblieben

Im Münchner Stadtgebiet hat der Wintereinbruch am Samstag mehrere Linienbusse gestoppt. Drei Busse benötigten am Abend die Hilfe der Feuerwehr, um wieder freizukommen, wie die Helfer mitteilten.

Ein Linienbus steckte in Schnee und Schlamm fest und drohte, gegen eine Ampelanlage zu rutschen. Die Feuerwehr zog den Gelenkbus mittels Seilwinde heraus. Zwanzig Minuten später hatte sich ebenfalls ein Gelenkbus festgefahren. Die Feuerwehr hob den Bus mit Zahnstangenwinden und Hebekissen. Kurze Zeit später wurde ein weiterer liegengebliebener Linienbus gemeldet. Bei ihm versagte in dem nasskalten Wetter die Spritzufuhr. Der Bus behinderte damit ausgerechnet den Verkehr auf der Leopoldstraße, einer wichtigen Verkehrsader der Landeshauptstadt.

Erste Todesopfer des Wintereinbruchs

Der Wintereinbruch hatte gestern zu zahlreichen Unfällen geführt. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen starb ein 19-Jähriger. Der Pkw war ins Schleudern gekommen und in den Gegenverkehr geraten. Am Teisenberg im Berchtesgadener Land verunglückte eine Tourengeherin tödlich in einer Lawine, die ihre Skifahrer-Gruppe ausgelöst hatte. Retter konnten die 20-Jährige noch aus den Schneemassen befreien. Sie versuchten, sie wiederzubeleben, aber vergeblich.