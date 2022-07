Anhaltende Waldbrandgefahr: Regierung verlängert Luftbeobachtung

Wegen der weiterhin hohen Waldbrandgefahr hat die Regierung von Oberfranken die Luftbeobachtungsflüge verlängert. Wie die Behörde mitteilt, sollen die Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern auch am kommenden Montag im Regierungsbezirk aufsteigen. Ursprünglich sollten die Flüge zur Ortung von Wald- und Flächenbränden am heutigen Freitag enden.

Luftbeobachtung wegen hoher Waldbrandgefahr in Oberfranken

Wie in dieser Woche auch, sollen die Beobachtungen zwischen 14.00 und 18.00 Uhr stattfinden. Dann sei die Waldbrandgefahr am höchsten, so eine Sprecherin der Regierung. Nachdem die Waldbrandgefahr nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Wochenende in weiten Teilen Bayerns sinkt, steigt sie am Montag unter anderem im Kronach, Bamberg sowie in Teilen der Landkreise Bayreuth und Bamberg erneut auf die höchste Warnstufe. Für alle anderen oberfränkischen Regionen gibt der DWD am Montag die Warnstufe vier von fünf aus. Ab Dienstag entspannt sich die Lage den Angaben zufolge in weiten Teilen Bayerns etwas. In Oberfranken hingegen soll vielerorts weiter die zweithöchste Warnstufe gelten.