Anhaltende Trockenheit: Schon zweiter Waldbrand bei Passau

In einem Waldstück nahe Salzweg im Landkreis Passau hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, ist eine Fläche von etwa 100 mal 100 Metern betroffen - mit Gras, Sträuchern und kleinen Bäumen.

Genaue Brandursache ist unklar

Mehrere Feuerwehren aus Salzweg und benachbarten Orten waren mit insgesamt rund 60 Mann im Einsatz. Der Brand konnte laut Polizei schnell eingedämmt und gelöscht werden.

Eine konkrete Brandursache konnte nicht ermittelt werden. Die anhaltende Trockenheit dürfte jedoch nicht unerheblich für den Brand gewesen sein, so die Polizei. Sie bittet aber eventuelle Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Nicht der erste Brand in Niederbayern

Das sonnige und trockene Wetter der vergangenen Wochen hatte die Waldbrandgefahr in Niederbayern und anderen Regionen des Freistaats zuletzt steigen lassen. Es wurden auch wieder Beobachtungsflüge angeordnet.

Am Donnerstagnachmittag hatte es bereits in einem Waldstück bei Oberkatzendorf im Landkreis Passau ein Feuer gegeben. Und am Freitag meldete auch die Landshuter Feuerwehr ein Feuer an der Isar. Dort brannten etwa 400 Quadratmeter Gestrüpp- und Wiesenfläche. Die Löscharbeiten dauerten laut Feuerwehr rund zwei Stunden. Die Schadenshöhe ist unklar, die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache laufen.