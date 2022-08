Anhaltende Trockenheit bedroht Tierarten in Nordschwaben

Knapp drei Wochen sind vergangen, seit der ersten Rettungsaktion für die vom Aussterben bedrohte Bachmuschel in Finningen im Landkreis Dillingen. Doch jetzt steht der Erfolg der Aktion auf der Kippe, denn in dem trockengefallenen Bach fehlt immer noch das Wasser - obwohl die Naturschützerinnen und Naturschützer nachgefüllt haben.

Wasser in Güllefässern zur Rettung

Die Trockenzeit in diesem Sommer dauert länger als die Ehrenamtlichen vom Landschaftspflegeverband "Donautal aktiv" gedacht hatten. Als der Brunnenbach bei Finningen Mitte Juli kurz vor dem Austrocknen war, hatten sich Feuerwehr, Landwirte und Naturschützer zusammengetan und einen Samstag lang Wasser aus einem Weiher in große Güllefässer gepumpt, um damit ein paar Kilometer weiter den Bach wieder aufzufüllen. Zusätzlichen hatten sie kleine Behelfs-Wehre aus Brettern gebaut, die das Wasser festhalten sollten. Doch inzwischen trocknet der Bach wieder aus - und nicht nur der.

Auch Fische und Störche betroffen

Auch für andere Gewässer in der Gegend wird die Trockenheit zum Problem. Der Klosterbach ist beispielsweise so trocken, dass sich das Wasser nur noch an einzelnen Stellen in sogenannten Gumpen sammelt. Weil dort dann die Fische festsitzen, sind die Ehrenamtlichen aktiv geworden und haben zumindest die größeren Arten aus dem Wasser geholt und weiter flussabwärts wiedereingesetzt, wo es noch genug Wasser gibt. Und auch die Störche sind in Not: Sobald ein Bauer seine Wiese mäht, fliegen gleich 20 oder 30 der großen Vögel auf einmal an, um im kurzen Gras noch größere Insekten oder Mäuse zu finden.

Wasser für eine Rettungsaktion ist da

Ob eine erneute Rettungsaktion für die Bachmuschel vertretbar ist, muss jetzt überprüft werden. Der Weiher, aus dem das Wasser abgezapft wird, hat eigene Quellen und könnte deshalb noch Wasser liefern. Die Bachmuschel übernimmt in Gewässern wie dem Brunnenbach eine wichtige Funktion: Sie kann extrem viel Wasser filtern und ist deshalb ökologisch sehr wertvoll.

Der Teil des Brunnenbachs, der mit Wasser aufgefüllt wurde, ist der einzige Abschnitt, in dem sich die Muschel vermehrt. "Vielleicht müssen wir das wiederholen", sagt deshalb Susanne Kling vom Landschaftspflegeverband "Donautal aktiv". Denn die Wetterprognosen sehen nicht gut aus, Regen ist nicht in Sicht. Jetzt liegt es an der Gemeinde Finningen und dem Landratsamt, ob sie nochmal eine Notbewässerung genehmigen.