Angstgegner Führerscheinprüfung: Warum so viele durchfallen

Fahrschülerin Tamara Zanger sitzt neben Fahrlehrer Frank Weigl im Auto durch Nürnberg und bekommt Anweisungen: "Ein bisschen bremsen, hier ist Zone 30." Die Auszubildende bereitet sich auf ihre praktische Führerscheinprüfung vor. Die Theorie-Prüfung hat sie schon einmal abgelegt und beim ersten Versuch nicht bestanden. Sie habe sich eigentlich gut vorbereitet, berichtet die Nürnbergerin, habe viele Aufgaben gemacht und jeden Tag eine Stunde gelernt. "Ich glaube, bei mir war es vor allem die Prüfungsangst. Ich war sehr nervös an dem Tag", erinnert sie sich. Und Tamara Zanger ist bei Weitem nicht die Einzige, die die theoretische Führerscheinprüfung nicht bestanden hat.

Hohe Durchfallquoten nicht nur in Bayern

45 Prozent aller bayerischen Prüflinge, die den Führerschein der Klasse B, also den Autoführerschein, machen, fallen durch die Theorie-Prüfung. Das hat der Technischer Überwachungsverein (TÜV) in seinem Datenreport für 2024 bekannt gegeben. Die Durchfallquoten bleiben demnach hoch. In Bayern ist die Quote damit in der Theorie genauso hoch wie im Bundesdurchschnitt. Bei der praktischen Prüfung schneiden die bayerischen Teilnehmer etwas besser ab: Hier scheitern im Freistaat 34 Prozent, in gesamt Deutschland sind es 37 Prozent.

Elterntaxis und Smartphones lenken vom Verkehr ab

Fahrlehrer Frank Weigl unterhält sich viel mit anderen Fahrlehrern und -lehrerinnen über die möglichen Gründe. Ihm sind zum Beispiel Elterntaxis ein Dorn im Auge. "Ich musste damals zur Schule laufen, bin mit dem Fahrrad gefahren, hab praktisch aktiv am Straßenverkehr teilgenommen und so schon so manche Verkehrsregel gelernt", erinnert er sich. Jetzt würden die Kinder zur Schule gefahren und wenn sie im Auto sitzen, dann würden sie nicht mehr rausschauen und den Verkehr beobachten, sondern nur am Handy hängen. "Die kriegen es gar nicht mehr mit, wie Straßenverkehr eigentlich funktioniert", stellt er fest.

App soll beim Lernen helfen

Abends dann Theorie-Stunde, der Unterrichtsraum ist bis auf den letzten Platz besetzt. Rund 1.200 Multiple-Choice Fragen gibt es, daraus müssen in der Prüfung 30 beantwortet werden. Frank Weigl erklärt einen Themenbereich nach dem nächsten. Schwer täten sich viele beispielsweise mit Motortechnik oder den Regelungen zu den Anhängern. Die Schüler und Schülerinnen üben die Fragen dann zu Hause mit einer App, hier können sie auch Prüfungen simulieren.

Rund 450 Betrugsfälle gab es bei den Prüfungen letztes Jahr in Bayern. Das macht den Fahrlehrer wütend. Er appelliert an die Verantwortung von künftigen Fahrzeugführern: "Das nützt mir ja nichts, wenn ich betrüge. Ich hab ja die Verantwortung meinen Mitmenschen gegenüber, mir selber gegenüber. Wenn ich dann bei 'rechts vor links' nicht weiß, was ich tun soll oder verschiedene Verkehrszeichen nicht kenne, dann passieren die Unfälle."

Tamara Zanger hat sich vorgenommen, bei ihrer nächsten Theorie-Prüfung vor allem ruhig zu bleiben und sich auf das zu konzentrieren, was sie weiß. Und natürlich zu bestehen.