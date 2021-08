Angst vor Superspreadern: Reihentest trotz Ferien in der Schule

Weil sich mehrere Schülerinnen und Schüler einer Grundschule im Landkreis Bamberg Ende des Schuljahres mit dem Coronavirus infiziert hatten, wird am Donnerstag eine PCR-Reihentestung an dieser Schule durchgeführt. Dafür müssen die Kinder trotz Ferien in die Schule kommen. Derartige PCR-Tests gelten unter Wissenschaftlern als extrem zuverlässig bei der Bestimmung von Coronainfektionen.

In der Grundschule im Landkreis Bamberg wolle man damit feststellen, ob weitere Schulkinder als bisher angenommen mit dem Coronavirus infiziert worden sind, heißt es aus dem Landratsamt Bamberg. Damit wolle man verhindern, dass Schüler der Schule zu sogenannten Corona-Superspreadern werden.

Superspreader: Infizierte stecken viele andere Menschen an

Unter Superspreadern verstehen Experten infizierte Personen, die bei größeren sozialen Zusammenkünften unbemerkt viele andere Personen mit einem Virus anstecken können. Gerade beim Coronavirus gilt das als besonders gut möglich, da Infizierte schon vor dem ersten Auftreten von Symptomen andere anstecken und die Viren verteilen können.

Schülern droht Quarantäne in den Sommerferien

Sollten an der Grundschule im Landkreis Bamberg weitere Infektionen bekannt werden, würden die Kontaktpersonen sofort in Quarantäne geschickt, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Um welche Grundschule es sich handelt, will das Landratsamt nicht mitteilen. Auch wie viele Schülerinnen und Schüler sich zum Schuljahresende mit dem Coronavirus infiziert hatten, wurde nicht genannt.