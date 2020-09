Angst vor steigenden Corona-Zahlen in Garmisch-Partenkirchen

Weil eine junge Frau sich nicht an die Quarantäne-Regeln gehalten und sich stattdessen im Nachtleben vergnügt hat, gilt die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen als einer der neuen Corona-Hotspots in Bayern. Die Sieben-Tage Inzidenz ist mit dem Stand von Sonntagabend auf 55 gestiegen - und damit über der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Und die Zahl der an Corona-Infizierten könnte heute weiter ansteigen.

Rund 700 Personen zum Corona-Test - Ergebnisse erwartet

Im Laufe des Tages werden die ersten Testergebnisse von den Corona-Tests vom Wochenende erwartet. Rund 700 Personen kamen zum Abstrich - die meisten von ihnen jüngere, typische Partygänger, die zum selben Zeitpunkt wie die Infizierte in den gleichen Bars gefeiert hatten. Falls die Zahl der positiv Getesteten ansteigt, hält sich das Landratsamt weitere Sanktionsmaßnahmen vor. Bisher müssen alle Lokale im Ort um 22 Uhr schließen. Größere Menschenansammlungen sind verboten.

Konsequenzen für "Superspreaderin"

Die 26-jährige Amerikanerin, die vermutlich die "Superspreaderin" war und offenbar zahlreiche weitere Personen angesteckt hat, muss mit Konsequenzen rechnen. Eigentlich wurde der Frau nach einem Corona-Test bis zum Ergebnis Quarantäne angeordnet. Sie hatte außerdem typische Corona-Symptome. Doch statt sich an die Vorgabe zu halten, machte sie Party. Eine Missachtung der Quarantäne kann in Bayern ein Bußgeld von 2.000 Euro zur Folge haben.

Innenminister Herrmann fordert harte Maßnahmen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) spricht gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sogar von noch härteren Maßnahmen. Er denkt dabei an Schadensersatzforderungen oder sogar fahrlässige Körperverletzung. Derzeit wird geprüft, ob und wenn ja mit welchen Strafen die junge Frau rechnen muss.