Angst vor Silvester: Mediziner im Raum Landshut in Sorge

Mediziner aus der Region Landshut schlagen Alarm. Wie das Landratsamt Landshut berichtet, sorgen sie sich um den Jahreswechsel, weil sie befürchten, dass sich zu viele Menschen auf Silvesterfeiern mit Corona infizieren könnten. Währenddessen stoßen die Krankenhäuser in und um Landshut an ihre Kapazitätsgrenzen.

Ärzte befürchten Überlastung des Systems

"Wir schaffen es aktuell nicht, vor die Lage zu kommen. Unsere Krankenhäuser sind voll, wir müssen permanent umorganisieren und Patienten verlegen, um weitere Notfälle betreuen zu können", beschreibt der Ärztliche Leiter Krankenhauskoordination, Jürgen Königer, die aktuelle Lage in den Krankenhäusern.

Auch Hausärzte befürchten eine Überlastung des Gesundheitssystems. So sagt der regionale Versorgungsarzt Dr. Uwe Schubart, dass das Gesundheitssystem trotz aller Anstrengungen an seine Grenzen kommt. Auch wenn an Silvester Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren gelten, sehen die Mediziner darin ein erhöhtes Infektionspotential.

"Es steht und fällt mit der konsequenten Einhaltung der Kontaktbeschränkungen, dem Abstandhalten und dem Tragen von Alltagsmasken - von jedem einzelnen. Irgendwann wird wieder die Zeit kommen, in der wir uns wieder ohne Sorge mit Freunden, Verwandten und Nachbarn treffen können. Aber momentan müssen wir aus Solidarität diese Treffen einfach verschieben oder auf digitale Formate ausweichen." Landshuts Mediziner

"Pandemiebekämpfung ist unser aller Pflicht"

Die Infektionszahlen sind weiter zu hoch, so der Leiter des Gesundheitsamtes Landshut, Heribert Stich. Niemand lebe gerne im Lockdown, aber diese Maßnahmen müssten sein. Jedoch sollten sich alle daranhalten: "Die Pandemiebekämpfung ist nicht die Aufgabe einzelner - sie ist unser aller Pflicht", so Stich. Auch die Mediziner fordern ein konsequentes Einhalten der Corona-Regeln: "Es kommt auf jeden Einzelnen, es kommt auf jeden Tag an."

Lichtblick: rückläufige Zahlen und Impfungen

In der Region Landshut liegen derzeit über 70 Corona-Infizierte in den Krankenhäusern - zwölf davon auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Landshut ist laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Mittwochnachmittag bei 286, im Landkreis bei 198 - damit in beiden Fällen rückläufig. Ein weiterer "Lichtblick" seien für die Ärzte die Corona-Impfungen, die seit vergangenem Sonntag laufen. Die Mediziner bitten die Bürgerinnen und Bürger dabei um Geduld: Es sei eine riesige organisatorische Herausforderung, die nicht von heute auf morgen bewältigt werden könne.