Angst vor Jobverlust: Demonstration bei Atos in Fürth

Mit Plakaten, Bannern und Trillerpfeifen haben sich am Dienstag (22.06.21) etwa 150 Menschen vor den Toren des französischen IT-Unternehmens Atos in Fürth versammelt. Zuvor waren sie bei einem Protestmarsch über die Bundesstraße B8 gelaufen. "Zukunft statt Guillotine" war auf manchen Plakaten zu lesen. Sie forderten den Erhalt der Arbeitsplätze am Standort in Fürth.

Fürths Oberbürgermeister unterstützt Demonstranten

Bei der Kundgebung sprach auch Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung. Der SPD-Politiker versicherte den Anwesenden die Unterstützung der Stadtspitze. Man habe bereits einen Brief an die Konzernspitze von Atos nach Paris geschickt, so Jung. Von den geplanten Umstrukturierungen und Abbauplänen von Atos sei Fürths Oberbürgermeister überrascht gewesen. Er sehe die IT-Branche als Zukunftsfähig an und habe bereits Flächen für Atos in Fürth für eine mögliche Expansion des Unternehmens reserviert.

Konzernführung zeigt kein Interesse an Ideen der Mitarbeiter

Bianka Möller, Geschäftsführerin der IG- Metall in Westmittelfranken, befürchtet, dass die geplanten Umstrukturierungen hunderte Arbeitsplätze am Standort in Fürth kosten könnten. Laut Gewerkschaft will Atos das Unternehmen in zwei Teile aufteilen. In einen defizitären und einen lukrativen, letzteren allerdings ohne Tarifvertragsbindung. Möller kritisiert das Unternehmen außerdem dafür, die Vorschläge der Mitarbeitenden nicht ernst zu nehmen. Diese hätten bereits vor zwei Jahren Ideen an die Konzernspitze geschickt, wie Prozesse bei Atos verbessert werden könnten.

Gewerkschaft will weiter Druck auf Chefetage aufbauen

Rund 1.200 Menschen arbeiten für Atos am Standort in Fürth. Laut IG-Metall könnten Deutschlandweit 1.400 Jobs von der geplanten Umstrukturierung betroffen sein. Ein großer Teil davon in Fürth. Mit der heutigen Demonstration in Fürth war die Gewerkschaft zufrieden. Man werde weiterhin laut sein und Druck auf den französischen Konzern ausüben, bis der Arbeitgeber sich bewege.