Angst vor Geflügelpest: Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

Die Geflügelpest scheint in Bayern auf dem Vormarsch zu sein. In Passau wurde sie bereits nachgewiesen. Die Landratsämter Dingolfing-Landau und Straubing-Bogen haben jetzt strengere Sicherheitsmaßnahmen für Geflügelhalter bis zu einem Bestand von 1.000 Tieren angeordnet. Passau zieht nach.

Desinfektion und Einweg-Kleidung

Wie das Landratsamt Straubing-Bogen mitteilt, müssen demnach Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen und Ställe besonders gereinigt oder desinfiziert werden. Mitarbeitende dürfen Geflügelställe nur in Einwegschutzkleidung betreten. Diese muss danach entsorgt werden, so die Verordnung. Ausstellungen, Märkte und Geflügelschauen sind verboten. Außerdem gilt ein Fütterungsverbot für Wildvögel.

Wasservögel schleppen Geflügelpest über die Donau ein

Der Landkreis Straubing-Bogen reagiert damit auf einen Ausbruch der Geflügelpest im Kreis Passau. In der Pressemeldung heißt es, dass es "aufgrund der unwesentlichen Entfernung durchaus eine nicht unbedeutende Gefahr der Übertragung auf hier ansässige Wildvögel" gibt. Genannt werden die Hauptzugrouten der Vögel und die Donau, die beide Landkreise verbindet. Wasservögel wie Kraniche oder Graugänse würden sich an dem Fluss orientieren und die Krankheit einschleppen können, so die Befürchtung des Landratsamtes.

Geflügelpest für Menschen ungefährlich

Die Tierseuche hatte sich zuletzt in mehreren bayerischen Orten ausgebreitet. Zuletzt gab es neben Passau auch Fälle in den Landkreisen Starnberg, Bayreuth und Haßberge. Die Infektionskrankheit kommt vor allem bei Wasservögeln vor - für Menschen gilt sie als ungefährlich. Bei Hühnern und Puten werden die höchsten Erkrankungs- und Sterberaten beobachtet. Die Geflügelpest ist eine anzeigepflichtige Tierseuche und wird daher staatlich bekämpft.

Aufhebung der Stallpflicht in Passau

Wie das Landratsamt Passau am Abend mitteilt, werden auch hier strengere Maßnahmen ergriffen. Zwar hat es seit Festlegung der Stallpflicht keine weiteren Nachweise der Geflügelpest im Landkreis und in der Stadt Passau mehr gegeben: Deshalb werde die Stallpflicht für Geflügel nun aufgehoben. Allerdings sind aufgrund der Ausbreitung besondere Schutzmaßnahmen erforderlich, heißt es. Ab Dienstag gilt deshalb in und um Passau ein Verbot für Ausstellungen und Märkte, bei denen Geflügel und gehaltene Vögel verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt werden. Auch das Füttern von Wildvögeln ist nicht gestattet. Für Halter bis einschließlich 1.000 Stück Geflügel gelten weitergehende Bestimmungen, die auf der Homepage der Stadt nachzulesen sind, so das Landratsamt Passau.