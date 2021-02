Angst vor Geflügelpest: Strengere Regeln für Halter

Der Landkreis Neustadt an der Waldnaab hat eine Allgemeinverfügung mit Vorsichtsmaßnahmen gegen die Geflügelpest erlassen. Demnach gelten ab sofort strengere Hygienevorschriften für Personen, die bis zu 1.000 Stück Geflügel halten.

Strenge Hygienevorschriften

Unter anderem müssen Geflügelhalter Ställe, sowie ihre Schutzkleidung und Transportfahrzeuge nach jedem Gebrauch reinigen und desinfizieren. Außerdem müssen die Zugänge zu den Ställen besonders gesichert werden. Gemäß der Allgemeinverfügung sind ab heute außerdem Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen, bei denen Geflügel präsentiert wird, verboten. Zudem dürfen Wildvögel nicht mehr gefüttert werden.

Bei Verstoß: Bis zu 30.000 Euro Geldbuße

Verstöße können mit bis Geldbußen von bis zu 30.000 Euro geahndet werden, heißt es in den Hinweisen des Landratsamtes zur Allgemeinverfügung. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist das Virus zwar für Menschen ungefährlich, dennoch sollten tote Tiere nicht angefasst werden, so die Behörde. Der Landkreis reagiert mit der Allgemeinverfügung auf Fälle von Geflügelpest in Bayern. Zuletzt gab es Fälle in den Landkreisen Starnberg, Passau, Bayreuth und Haßberge.