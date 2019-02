Angst vor Feuerteufel in Memmelsdorf

Gestern Abend hat es erneut einen Feuerwehreinsatz im oberfränkischen Memmelsdorf, Landkreis Bamberg, gegeben. Mehrere Mülltonnen wurden im Ortsteil Lichteneiche in Brand gesetzt. Die Papiercontainer standen vor einem Hochhaus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Untersuchungen wegen Brandstiftung

Gleichzeitig wurde ein Brand in einem Trockenraum eines benachbarten Anwesens gemeldet. Das Feuer wurde durch eine brennende Decke entfacht. Es entstand ein geringer Schaden. Erst am Mittwoch mussten die Einsatzkräfte wenige Meter entfernt ein Hochhaus evakuieren und die Bewohner in einer benachbarten Schule unterbringen. Im Keller des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen.

Auch davor gab es bereits Einsätze in diesem Gebiet. Damals brannten ebenfalls Müllcontainer. Der Bürgermeister der Gemeinde, Gerd Schneider, vermutet Brandstiftung. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.