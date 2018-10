Angst vor der sechsspurigen A8 und dem Brennernordzulauf

Die Autobahn A8 München Salzburg durchs Chiemgau ist eine der ältesten Autobahnen Deutschlands. Gebaut wurde sie zwischen 1934 und 1939. Standstreifen hat die Autobahn nicht, was bei Unfällen für Unfallbeteiligte und Rettungskräfte hochgefährlich ist.

Viele halten Ausbau "6 plus 2" für übertrieben

Geplant ist nun der Ausbau "6 plus 2" – also sechs Spuren und zwei Standstreifen. Viele halten diesen geplanten Ausbau von Rosenheim bis zur Landesgrenze für überdimensioniert.

Hinzu kommt Brennernordzulauf ab 2027

Außerdem sorgt im Kreis Rosenheim noch ein zweites großes Verkehrsprojekt für Ängste und Proteste: der Brennernordzulauf, eine neue zweigleisige Zugtrasse Richtung Brennerbasistunnel, der im Jahr 2027 eröffnet werden soll.

Die idyllische Gemeinde Rohrdorf im Chiemgau sieht sich von beidem tangiert: vom A8-Ausbau und von der Zugtrassen-Planung. Dass die A8, die keine Standstreifen hat, ausgebaut und modernisiert werden muss, bezweifeln die wenigsten. Kritisiert wird aber das Ausmaß der geplanten Erweiterung – statt "6 plus 2" fordern viele "4 plus 2" – also nur vier Fahrstreifen plus zwei Standspuren.

Landwirte spüren Flächenverbrauch

Egal welche Version kommt – den Flächenverbrauch spüren in jedem Fall die Landwirte, wie zum Beispiel Georg Summerer aus Geiging.

"Vom A8-Ausbau sind wir grundsätzlich weniger mit Eigenflächen, sondern mehr mit Pachtflächen betroffen – so um die fünf Hektar. Die stehen uns definitiv nicht mehr zur Bewirtschaftung zur Verfügung. Die werden überbaut oder verschüttet, teilweise als Ausgleichsflächen hergenommen. Das sind halt dann doch von der Gesamtfläche zehn Prozent. Und von der Hauptertragsfläche sind es dann fast 20 Prozent." Landwirt Georg Summerer aus Geiging

Steigende Pachtpreise und die Düngeverordnung

Weil die landwirtschaftlichen Flächen weniger werden, steigen die Pachtpreise. Für Summerer ist das ein großes Problem – aber nicht das einzige.

"Wir können halt die Düngeverordnung nicht mehr einhalten. Weil man dann zusätzlich Geld ausgeben muss, weil man Gülle wegschaffen, Futter ranschaffen oder abstocken müsste." Landwirt Georg Summerer

Katastrophe für Familien

Ein anderer Landwirt in der Gemeinde Rohrdorf verliert eigenen Grund und Boden, den er gerne an die Kinder weitergegeben hätte. Ein Interview will man nicht geben, aber im Gespräch mit dem BR wird deutlich: Der Familie blutet das Herz.

Trotz des Flächenverbrauchs sieht Landwirt Georg Summerer den Ausbau der A8 durchaus differenziert.

"Dass ein vierspuriger Ausbau letztlich auch nicht recht viel schmäler wäre als ein sechsspuriger, ist mir klar. (…) Und jeder von uns hat ein Auto, jeder fährt dem anderen vor der Haustür vorbei. Man kann sich als Autofahrer eigentlich nicht drüber beschweren, dass Straßen gebaut werden – dann muss man sein Auto hergeben." Landwirt Georg Summerer

Schreckensgespenst Brennernordzulauf

In der Gemeinde Rohrdorf geht noch ein zweites Schreckensgespenst um: der Brennernordzulauf, eine zweigleisige Neubaustrecke für den transalpinen Eisenbahnverkehr.

Eine Hochgeschwindigkeitsstrecke für Tempo 230 ist in Planung. Im Juni legte die Deutschen Bahn eine Karte mit möglichen Trassenverläufen auf den Tisch. Rohrdorf sieht sich im Fokus.

"Diese vier Grobtrassen, die östlich des Inns verlaufen, queren alle die Gemeinde Rohrdorf in Nord-Süd-Richtung und durchschneiden das Gemeindegebiet komplett. Das vor dem Hintergrund des sechsstreifigen Ausbaus der A8 sind keine rosigen Entwicklungsperspektiven für die Gemeinde." Bürgermeister Christian Praxl, CSU

Immer mehr Verkehr auf der Straße und auf der Schiene

Die Verkehrsbelastung steigt – auf der Straße und auf der Schiene. Man müsste das Rad zurückdrehen können, was freilich schwierig ist, bilanziert CSU-Bürgermeister Praxl.

"Wenn Waren aus Norddeutschland oder aus den Seehäfen Rotterdam oder Hamburg quer durch Deutschland nach Italien gebracht werden müssen, oder wenn Schweinefleisch aus Holland auf dem Landweg nach Parma transportiert, dort verarbeitet und bei uns als Parmaschinken wieder eingeführt wird, sind sicher einige Dinge im Argen. Mit dieser Einstellung, dass man immer, überall, zu jeder Zeit alles haben möchte, steigen natürlich auch diese Verkehrsbelastungen. Sie haben mittlerweile ein Maß erreicht, dass man schon irgendwelche Regelungen treffen muss." Bürgermeister Praxl