Angst vor der Klimakrise: Welche Proteste haben Wirkung?

Sie haben es satt, dass Menschen die Umwelt zerstören. Vor allem Jugendliche und junge erwachsene fürchten um ihre Zukunft. Sie haben Angst vor den Folgen des Klimawandels, der nicht nur die Umwelt und Lebensräume zerstören wird. Experten warnen schon lange, dass die Klimakrise auch zu Kriegen führen wird.

Der 20-jährige Rumen Grabow aus Greifswald ist Vollzeit-Klimaaktivist. Er erwartet sich, dass die Politik sich mehr für das Klima einsetzt, um schlimme Folgen zu verhindern, die vor allem die jüngeren Generationen treffen wird: "Ich bin einfach in eine Welt hineingeboren worden, die den Bach runter geht. Wenn man sich die Prognosen für das Jahr 2050 anguckt, dann wird der Greifswalder Marktplatz überschwemmt sein."

Drastischer Protest: Hungerstreik fürs Klima

Um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen und sie immer wieder ins Gedächtnis der Menschen zu holen, nimmt Rumen Grabow an Demonstrationen und Protest-Aktionen teil.

Im September 2021 sorgte eine Aktion bundesweit für Aufmerksamkeit: Hunger als politischer Protest. Rumen ging in den Hungerstreik zusammen mit fünf anderen AktivistInnen. Der Hungerstreik bringt den jungen Mann an seine körperlichen und psychischen Grenzen. Er verliert zehn Prozent seines Körpergewichts: "Es ist nicht vergleichbar mit Fasten. Ich war 23 Tage im Hungerstreik, das war ein permanentes Ausgesetzt-sein von Stress", erzählt der Aktivist.

Am vierzehnten Tag seines Hungerstreiks wird Rumen zum ersten Mal bewusstlos: "Der Körper und die eigene Psyche kamen zu kurz. Ich hab da auch viel verdrängt. Das, was man da verdrängt hat, war, dass es einem schlecht geht, weil das auch ein Überlebensmodus ist, nicht zu sterben." Auch die Zeit nach dem Hungerstreik zehrt an Rumens Kräften. Das Gefühl von Ausgeliefertsein und Machtlosigkeit gegenüber dem Klimawandel und der Klima-Politik belasten den Klimaschützer. Spirituelle Gesänge, wie die Lieder von Taizé, und viel Ruhe geben dem jungen Mann Kraft.

Gemeinsame Aktionen gegen den Klimawandel

Rumen isst wieder normal, doch sein Hunger nach Klimagerechtigkeit ist noch lange nicht gestillt. Er ist bei Extinction Rebellion aktiv. Das sind Klima-Aktivisten, die mit spektakulären Aktionen in ganz Deutschland auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam machen.

In einer sogenannten "Die-In Aktion" verleihen Rumen und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter ihrer Zukunftsangst ein Gesicht: Sie legen sich wie Tote auf das Kopfsteinpflaster des Greifswalder Marktplatzes. Denn Wassermangel, Hungersnot und Artensterben sind lebensbedrohliche Auswirkungen der Erderwärmung. Rumen spricht durch ein Megafon und fordert gemeinsam mit seinen Mitstreitern: "Aufstehen fürs Klima!"

"Alleine kann ich das nicht schaffen", sagt Ruman Grabow. Das, was ihm Kraft gäbe, seien seine Freundinnen und Freunde. Sie fangen sich immer wieder gegenseitig auf und glauben daran, dass sie gemeinsam etwas bewegen können. "Ich glaube auch, daran, dass die Menschen gut sind und dass wir das schaffen können, wenn wir nur wollen."