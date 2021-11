Angst vor Ansteckung: Bayerns Kliniken verschärfen Besuchsregeln

Die höchsten Corona-Inzidenzzahlen im Freistaat finden sich aktuell im Bezirk Oberbayern. Deshalb schränken dort nun viele Krankenhäuser den Besucherverkehr ein, um die Möglichkeiten einer Ansteckung mit dem Virus zu minimieren. Auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser sind inzwischen schon mehr als 90 Prozent der Betten belegt. Auch die Zahl der Corona-Todesfälle ist in Bayern derzeit sehr hoch: Das Robert Koch-Institut meldet 38 neue Todesfälle im Freistaat.

Inzidenz von 715,7 im Kreis Miesbach

Im Landkreis Miesbach stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen neuen deutschlandweiten Höchstwert von 715,7 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Fünf bayerische Landkreise haben mittlerweile eine Inzidenz von 500 überschritten, der landesweite Schnitt liegt mit 234,8 weit über dem Bundesdurchschnitt von 154,5. Als ein Grund gilt die unterdurchschnittliche Impfquote in Süddeutschland.

Für diese Personen gelten Ausnahmen

Auf diese schwierige Lage reagieren Kliniken in weiten Teilen Bayerns mit scharfen Maßnahmen. Ein Besuchsverbot gilt ab sofort etwa für alle Standorte des InnKlinikums in Mühldorf, Altötting, Burghausen und Haag. Hintergrund sind gleichzeitig schwindende Kapazitäten auf den Intensivstationen und im normalstationären Bereich.

Ausnahmen gelten lediglich für Besucherinnen und Besucher, die Angehörige beim Sterben begleiten müssen, sowie für Partner, die ihre Frauen bei der Geburt begleiten. Zudem dürfen Eltern ihre kranken Kinder besuchen und "Versorgungs- oder Betreuungspersonen mit konkretem Patientenauftrag " ist der Zugang auf Intensiv- und Überwachungsstationen erlaubt. Aber auch dieser Personenkreis muss beim Betreten des Klinikums einen 3G-Nachweis vorlegen.

Ebenso hat der Klinikverbund Kempten bereits gestern ein Besuchsverbot ausgesprochen: Dort dürfen Patienten seit heute nur noch in Ausnahmefällen Besuch erhalten. Dazu gehörten unter anderem Kinder und Jugendliche, Demente, Sterbende und Gebärende, teilte der Verbund in Kempten mit. Wer solche Patienten in den Kliniken Kempten, Immenstadt, Oberstdorf und der Geriatrie-Klinik Sonthofen besuche, müsse wie bisher geimpft, genesen oder getestet sein. Auch die generelle Maskenpflicht bestehe weiterhin.

Nur noch ein Besucher für eine Stunde am Tag

Dagegen dürfen Patientinnen und Patienten der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach ab Freitag nur noch von einer einzigen festgelegten Person besucht werden. Die Regelung gilt während des gesamten Aufenthalts im Krankenhaus. Maximal eine Stunde pro Tag darf der Besuch dauern, hier müssen die Gäste entweder geimpft oder genesen sein.

Besuche auf der Covid-19-Isolierstation sind nach wie vor nicht möglich – auf der Intensivstation nur in Ausnahmefällen nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten. Auch die RoMed-Kliniken in Bad Aibling, Rosenheim, Prien und Wasserburg lassen nur noch einen einzigen fixen Besucher pro Patient für eine Stunde am Tag zu. Der muss geimpft oder genesen sein oder einen frischen negativen PCR-Test vorweisen. Und im Landkreis Miesbach hat das Krankenhaus Agatharied ein erneutes Besuchsverbot mit Ausnahmen für die oben genannten Gruppen ausgesprochen.

Keine High-Care-Intensivbetten mehr verfügbar

Betroffen von den Einschränkungen sind aber nicht nur Oberbayern und Schwaben. Im niederbayerischen Landshut sind alle Intensivbetten belegt, und in Oberfranken gibt es dem DIVI-Intensivregister zufolge im Klinikum Bamberg keine freien Betten mehr für Patienten mit akutem Lungenversagen. Auch sogenannte "High-Care-Intensivbetten" für intubierte Covid-19-Erkrankte sind laut der Liste der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) nur noch begrenzt verfügbar.

In Ebensfeld, Forchheim, Ebermannstadt und im mittelfränkischen Höchstadt an der Aisch stehen derzeit keine High-Care-Intensivbetten mehr zur Verfügung. Die Steigerwaldklinik Burgebrach meldet eine begrenzte Anzahl, Forchheim keine intensivmedizinischen Behandlungsbetten der einfachen Versorgungsstufe. So werden Intensivplätze mit nicht-invasiver Beatmung bezeichnet, also ohne Einsatz eines Tubus.

Noch 111 freie Covid-Intensivbetten in Bayern

Das DIVI-Intensivregister listet täglich die Lage in den einzelnen Kliniken im Bundesgebiet auf. Derzeit sind nach Angaben des Registers noch 111 Covid-Intensivbetten in Bayern frei. Mancherorts - wie etwa in Erding - wurde die Zahl der Intensivbetten schon aufgestockt (von zehn auf 13). Bayernweit stehen als Notfallreserve 926 Betten zur Verfügung.

Größtes Problem ist aber nach wie vor der Personalmangel auf den Intensivstationen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat eine aktuelle Umfrage unter bundesdeutschen Kliniken veröffentlicht: 72 Prozent der befragten Krankenhäuser gaben dabei an, weniger Intensivpflegepersonal zur Verfügung zu haben, als noch Ende 2020.

86 Prozent der Häuser konnten ihre Intensivkapazitäten aufgrund des Personalmangels nicht vollumfänglich betreiben. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft warnt von einer Zuspitzung der Lage in Bayern spätestens in der kommenden Woche.