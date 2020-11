Angst ums Trinkwasser: Widerstand gegen Nasskiesabbau in Tüßling

Im Landkreis Altötting geht es immer wieder ums Trinkwasser. Zwischen 1968 und 2008 ist aus dem Chemiepark Gendorf eine Chemikalie in die Umwelt gelangt: die möglicherweise krebserregende Perfluoroctansäure, kurz: PFOA. Der Landkreis wird mit den Folgen noch jahrzehntelang zu kämpfen haben. Mittlerweile wurden für die Kommunen zwar zwei große Aktivkohlefilteranlagen gebaut, die demnächst langfristig und flächendeckend das PFOA aus dem Wasser filtern sollen. Die Sorgen mit der Chemikalie werden trotzdem nicht weniger, denn sie bleibt in der Umwelt.

Sorge um das Trinkwasser

In der Marktgemeinde Tüßling liegt währenddessen das nächste Grundwasser-Thema auf dem Tisch: Die Firma Haba-Beton Johann Bartlechner KG hat beim Landratsamt Altötting für eine ihrer Kiesgruben den Nasskiesabbau beantragt. In der 30 Hektar großen Kiesgrube wird derzeit nur Trockenabbau betrieben. In Zukunft will die Haba-Beton aber auf der Hälfte der Fläche bis zum Grundwasser hinunter abbauen. Die Einheimischen befürchten, dass ihr Trinkwasser dadurch verunreinigt werden könnte. Ob der umstrittene Antrag genehmigt wird, entscheidet das Altöttinger Landratsamt.

Großer Widerstand gegen Nasskiesabbau-Antrag

Schon in der Anfangsphase des Genehmigungsverfahrens wird der Widerstand gegen den Antrag laut. Derzeit ist der Trockenkiesabbau in der Tüßlinger Kiesgrube bis auf zwei Meter über dem Grundwasser genehmigt, und dabei soll es laut den Gegnern bleiben. Die Anlieger und die betroffenen Kommunen Tüßling, Teising und Polling befürchten eine Gefahr für die Umwelt. Durch den Nasskiesabbau könnte ihrer Meinung nach außerdem das nahe gelegene Trinkwasserschutzgebiet der Gemeinde Teising in Gefahr sein.

"Das braucht es nicht zu den ganzen Problemen, die wir hier schon haben durch diese industrielle Belastung durch PFOA, wo wir die halbe Landkreisfläche mit PFOA-Bodenbelastung kontaminiert haben und letztendlich auch das Grundwasser in den nächsten 50 bis 100 Jahren belastet ist." Gerhard Merches, Vorsitzender Kreisgruppe Bund Naturschutz im Landkreis Altötting.