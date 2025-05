Angriffe in Rosenheim – Passanten geschlagen und verletzt

Eine Gruppe junger Menschen hat am Donnerstagabend in Rosenheim mehrere Passanten körperlich angegriffen und verletzt. Ein Auto habe plötzlich gestoppt, mehrere Personen seien ausgestiegen und hätten mit Fäusten und Schlagstöcken wahllos auf eine Gruppe eingeschlagen, so die Polizei. Im Anschluss seien die Täter davongefahren. Dieser Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben in der Pichlmayrstraße. Die ersten Notrufe erreichten die Rosenheimer Polizei gegen 23 Uhr. Eine halbe Stunde später gingen erneut Notrufe ein – der Vorfall hatte sich wiederholt, diesmal in der Herderstraße.

Mutmaßliche Täter gefasst

Die Rosenheimer Polizei konnte das betreffende Auto im Rahmen einer Fahndung, an der auch die Bundespolizei beteiligt war, gegen 23.45 Uhr stoppen. Im Wagen befanden sich 19- bis 22-Jährige aus Stephanskirchen, Rosenheim, Kolbermoor und Gars. Die Polizisten sicherte ein Schlagwerkzeug und Betäubungsmittel. Bei der Fahrerin des Wagens wurde Alkohol- und Drogenkonsum vermutet, deswegen ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und sicherten ihren Führerschein.

Ermittlungen angelaufen

Die Polizei will nun die genauen Tathergänge und vor allem auch die Beweggründe der mutmaßlichen Tätergruppe ermitteln. Nähere Angaben und Hintergründe könnten noch nicht genannt werden, heißt es weiter. Gegen die Fahrzeuginsassen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Bislang sieben Verletzte

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden sieben Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren verletzt. Die genauen Verletzungsbilder seien noch nicht abschließend bekannt, aber offenbar musste niemand stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die Rosenheimer Polizei ruft weitere Opfer und Zeugen auf, sich zu melden.