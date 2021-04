Angriffe auf Wildgehege: Wölfe kamen aus dem Veldensteiner Forst

Für die Besitzer muss der Anblick grauenhaft gewesen sein. Ihre Wildtiere lagen tot im Gehege, blutverschmiert und mit tiefen Bisswunden. Schnell war der Verdacht auf den Wolf gefallen, was das Bayerische Landesamt für Umweltschutz in der vergangenen Woche bestätigt hatte. Jetzt liegen weitere Untersuchungsergebnisse zu beiden Wolfsattacken bei Betzenstein im Landkreis Bayreuth vor.

Genanalysen bestätigen Herkunft der Wölfe

Die Analysen von Genproben geben nun zusätzlich Aufschluss über die Anzahl und die Herkunft der Tiere. Verursacher sind drei Wölfe aus dem Veldensteiner Forst, teilte des Bayerische Landesamt für Umwelt heute (01.04.) mit. Der Angriff am 27. Februar wurde demnach von einem männlichen Tier aus dem Rudel begangen. Der Vorfall am 3. März lässt sich auf denselben Wolf sowie zwei weitere weibliche Wölfe zurückführen.

Debatte um Ansiedelung des Wolfes in Bayern

In den beiden Gehegen waren drei Rothirsche, vier Wildschafe und 18 Damhirsche gerissen worden. Die Angriffe hatten eine erneute Debatte um die Ansiedlung des Wolfs in Bayern entfacht. Im Freistaat gibt es gegenwärtig acht Regionen, in denen Wolfsrudel leben. Wölfe galten lange als ausgerottet und gehören deshalb zu den streng geschützten Tierarten. Forderungen nach einem erleichterten Abschuss von Wölfen stoßen bei Naturschützern deshalb auf Kritik.