vor 34 Minuten

Angriffe auf Frauen: Täter von Nürnberg weiter auf der Flucht

In Nürnberg geht die Suche nach dem Angreifer weiter, der am Donnerstagabend drei Frauen niedergestochen hat. Die Polizei war auch in der vergangenen Nacht mit einem Großaufgebot in der Stadt unterwegs. Es wurden mehrere Personen überprüft.